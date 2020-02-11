: Prof. Dr. Oğuz Özyaral: "Teknostres gençleri olumsuz etkiliyor"

11.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:31

Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, teknoloji ve sosyal ağların gençlerde "teknostres" yarattığını ve bu durumun gençleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Özyaral, Edirne Milli Eğitim Müdürülüğünce uygulanan "Edirne Veli Akademisi" projesi kapsamında, velilere yönelik "teknolojinin iletişim becerileri üzerindeki etkisi" konulu seminer verdi.

Edirne Lisesinde düzenlenen seminer öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özyaral, teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarının iyi bilinmesi ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sosyal ağlar üzerinden paylaşımların çok hızlı yapıldığını, özellikle gençlerin bu hıza ayak uydurmakta zaman zaman sorunlar yaşadığını anlatan Özyaral, "Gençler bir takım emojiler, küçük ve kırık cümlelerle 'derdimi anlatırım' diye düşünebiliyor. Hedef kitlesine bu şekilde ulaşabileceğini, bu şekilde popüler olabileceğini düşünüyor. Halbuki hayat böyle değil. Gerçek hayatta nasıl yaşaması gerektiğini gençlerimize okul çağından itibaren öğretmeliyiz. Bugünün gençleri, geleceğin büyükleri. O yüzden teknoloji eğitimini iyi vermeliyiz." dedi.

Prof. Dr. Özyaral, gençlerin sosyal ağları yoğun şekilde kullandığını ve bu ağlar üzerinden paylaşımların gençlerde, beğenilme ya da beğenilmeme kaygısı oluşturduğunu ifade etti.

Teknolojinin olumsuz yönlerinden birinin de "teknostres" olduğunu dile getiren Özyaral, şunları kaydetti:

"Teknostres gençleri olumsuz etkiliyor. Gençlerde, paylaşımlar üzerinden beğeni alıp almama stresi oluştu. Gençler seçtikleri bir rol model üzerinden bir mankeni, bir sanatçı ya da sporcuyu taklit ederek telefonundan bir fotoğrafını paylaşıyor. Ama fotoğrafı ilgiyi görmediği zaman gençlerde salgılanan adrenalin yer değiştirebiliyor, pozitif yönde salgılanmadığı zaman stres ortaya çıkıyor. Beğenilmediği duygusuyla gençler kendisini kapatıyor, bu büyük bir stres. Aynı şekilde paylaşılan bir fotoğraf fazla beğeni alınca bu kez gençlerde mutluluk hormonu salgılanıyor."

Prof. Dr. Özyaral, gençlere, fotoğraflardaki beğeni sayısının önemli olmadığının anlatması gerektiğini vurgulayarak, "Önemli olan paylaşılan fotoğraf değil, önemli olan hayattaki başarı, zekan ve akıl zenginliği. Fiziki güzellik gelip geçicidir, ancak bilgi birikimi ve akıl zenginliği önemli olandır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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