- Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altın alındı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
31.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:54
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı
İSTANBUL - Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Prof. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.
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Kaynak: İHA