Tarih: 09 Kasım 2021 Prof. Dr. Oğuz Makal'dan: "Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam" Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal ve 25 farklı yazarın "Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam" kitabında Oğuz Makal'ın makalesi yayınlandı.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın, Atatürk'ün sinema ile ilişkisini detaylı bir şekilde anlattığı, 'Atatürk ve Sinema' başlıklı yazısının da bulunduğu Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam kitabı yayınlandı.

Makal ve 25 yazarın özenle hazırlanmış içeriği ile kaleme aldığı, 1923-1938 arasındaki kısa zaman diliminde doğarak tüm yurda yayılan Atatürk devrimlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ve geleceğe yansıyan etkilerini konu eden kitabın tanıtım metnini aşağıda inceleyebilirsiniz.

"Bu kitapta, 1923-1938 arasındaki kısa zaman diliminde doğarak tüm yurda yayılan Atatürk devrimlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ve geleceğe yansıyan etkileri üzerinde durulmaktadır. Eğitim, tarım, endüstri sosyal yapı, askerlik, sağlık, kent, siyaset, mimari, güzel sanatlar, tasarım, gençler, çocuklar ve daha nice konuda Atatürk'ün yaşamımızı değiştiren ve bizi çağdaş, onurlu, özgür birer birey, ülkemizi modern bir ülke haline getiren fikirleri ve uygulamaları bilimsel kaynaklardan ve tanık olanların ağzından yansıtılmaktadır. Tek yol göstericinin bilim olduğunu, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birini yitirdiğini söyleyerek bilime ve sanata verdiği önemi vurgulayan; Türkiye'yi Türkiye, bizi biz yapan bu büyük insana olan gönül borcumuzun küçük bir bölümünü bu yazılarımızla ödeyebilirsek ne mutlu bize... " İlgili Görseller Prof. Dr. Oğuz Makal'dan: "Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam" Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal ve 25 farklı yazarın "Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam" kitabında Oğuz Makal'ın makalesi yayınlandı. Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın, Atatürk'ün sinema ile ilişkisini detaylı bir şekilde anlattığı, 'Atatürk ve Sinema' başlıklı yazısının da bulunduğu Atatürk: Zaman-Mekan-Yaşam kitabı yayınlandı. Makal ve 25 yazarın özenle hazırlanmış içeriği ile kaleme aldığı, 1923-1938 arasındaki kısa zaman diliminde doğarak tüm yurda yayılan Atatürk devrimlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ve geleceğe yansıyan etkilerini konu eden kitabın tanıtım metnini aşağıda inceleyebilirsiniz. "Bu kitapta, 1923-1938 arasındaki kısa zaman diliminde doğarak tüm yurda yayılan Atatürk devrimlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ve geleceğe yansıyan etkileri üzerinde durulmaktadır. Eğitim, tarım, endüstri sosyal yapı, askerlik, sağlık, kent, siyaset, mimari, güzel sanatlar, tasarım, gençler, çocuklar ve daha nice konuda Atatürk'ün yaşamımızı değiştiren ve bizi çağdaş, onurlu, özgür birer birey, ülkemizi modern bir ülke haline getiren fikirleri ve uygulamaları bilimsel kaynaklardan ve tanık olanların ağzından yansıtılmaktadır. Tek yol göstericinin bilim olduğunu, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birini yitirdiğini söyleyerek bilime ve sanata verdiği önemi vurgulayan; Türkiye'yi Türkiye, bizi biz yapan bu büyük insana olan gönül borcumuzun küçük bir bölümünü bu yazılarımızla ödeyebilirsek ne mutlu bize... "

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