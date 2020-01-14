Prof. Dr. Ö. Faruk Bilgen: gelecek 10 yılda da 'önce insan sağlığı' diyeceğiz.

14.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:03

Bursa'da Nilüfer ve Yıldırım'da hizmet veren ve JCI başta olmak üzere aldığı kalite belgelerin yanı sıra Yalın Hastane, Bebek Dostu Hastane ve Sağlık Okulu projeleriyle de sağlık hizmetleri alanında, ülke çapında önemli işlere imza atan Özel Medicabil Hastanesi, 10 yaşında.

Hastanenin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa; Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen başta olmak üzere, çok sayıda Özel Medicabil Hastanesi personeli katıldı.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, hastanenin bugünlere ulaşmasına emeği bulunanları kutladı. Prof. Dr. Bilgen, "Bundan sonraki 10 yılda, geçen 10 yılda kazandığımız deneyimi, daha verimli ve insan sağlığına daha çok hizmet eden bir kurum olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Demokratik bir ortamda çalışıyoruz"

Hastanenin önemli özelliklerinden birinin de personeline sunduğu huzurlu çalışma ortamı olduğunu belirten Bilgen, "Bu durum, bu hastanenin en önemli özelliği. Demokratik bir ortam içerisinde çalışıyoruz. Herkes her zaman istediğini söyleyebiliyor, bu işin en önemli tarafıdır. Birçok arkadaşımız değişikliğe uğradı fakat temel yapı değişmedi. Bundan sonra olumsuzlukların en az olduğu, gelecekten beklentimizin çok yüksek olduğu yılları beraber geçiririz. Geçen zamanda iyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşadık. İyi olanların, daha iyisini nasıl yaparız diye düşünmemiz lazım. Olumsuz olanlardan da kendimize ders çıkarmamız lazım. Bu dersleri gelecek planlarımız arasına yerleştirerek, daha iyisini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yalın Hastane anlayışıyla örnek

'Yalın Hastane' anlayışıyla hizmet veren Özel Medicabil Hastanesi'nin, ülke genelinde önemli bir yerde olduğuna dikkat çeken Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi yalın hastane olmasıdır. Ülkemizde bu tür faaliyetleri yapmak isteyen çok hastane var. Onlara biz de yardımcı oluyoruz. Tez yapmak isteyen çok arkadaşımıza da yardımda bulunuyoruz. Gelecekteki çalışma arkadaşlarımızın da bu mantık ve felsefe içinde olarak, yolumuza devam etmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Geçen 10 yılda hepimizin desteği var. Hastanemizin, 3 hedefi var. Bunlardan bir tanesi 0 enfeksiyondur. Erken iyileşme ve hızlı taburcu edilme. Ardından da yapılan işlemlerden sonra hastaneye yeniden aynı şikâyetle başvuru olmaması. Bu hedefleri düşündüğümüzde ve gerçekleştirmek için yapmamız gerekenlerin planına baktığımızda bunların hepsi hekimlik mesleği ve sağlıkla uğraşan tüm arkadaşlarımızın üst düzeyde bilgi sahibi olması gerekiyor. Biz bunu temin edebilirsek hedeflere kesinlikle ulaşırız. Bunlara ulaşmak demek, dünyada çok önemli bir yerimizin olacağı demektir. Bizim işimiz insan."

"Bu başarı hepimizin"

Birlikte olmanın önemine vurgu yapan Ömer Faruk Bilgen, "Birlikte olduğumuz süre içinde istediğimiz doğrultuda gönlümüzce çalışabileceğimiz bir hastanemiz olacak. Geride kalan 10 yıl içinde ek binamızı açtık, tıp merkezimizi açtık. Daha sonra hastaneye çevirdik burayı. Bunların hepsi birlikte olmaktan, beraber olmaktan, iyi niyetli çabaların sonunda ortaya çıktı. Birlikte çalıştığımız insan sayısı çok önemli. Sayımız bugün 500 civarı. Kurum çalışanlarına sahip çıkacak ve emin adımlarla devam edecek. Bugün 500 olan sayımız sonraki 10 yılda neden 5 bin kişi olmasın. Ülkemiz için de önemli bir husus bu. Biz hep birlikte güçlüyüz. Bunu en iyi şekilde yürüttüğümüze inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen'in yaptığı açıklamaların ardından, hastane yöneticileri ve çalışanları da geride kalan 10 yıla ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Yapılan açıklamaların ardından 10 yıla özel hazırlanan pasta hep birlikte kesildi.

Kaynak: Bültenler