Prof. Dr. Nurullah Genç, "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk oldu
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Prof. Dr. Nurullah Genç, "Edebiyat Sohbetleri"ne konuk oldu

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Nurullah Genç, 'Edebiyat Sohbetleri'ne konuk oldu

Prof. Dr. Nurullah Genç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte okurlarla bir araya geldi.

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Prof. Dr. Nurullah Genç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte okurlarla bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Youtube kanalından canlı yayınlanan programda Doç. Dr. Ahmet Koçak'ın sorularını cevaplayan Genç, yazı ve şiir serüveninin yanı sıra dile ve dünyaya bakışını anlattı.

Prof. Dr. Nurullah Genç, büyüdüğü 30 hanelik dağ köyündeki ruhun kendisini beslediğini söyleyerek, gündelik hayat akışının yanında, okuyan insanlar olmasının ve yerleşik kültürün kendini yetiştirmesindeki önemine dikkati çekti.

Toplu halde köy odasında okunan kitapların hayal dünyasını zenginleştirdiğini anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Şiir diliyle yazılmış metinleri okudukça şiiri ve ahengi öğrendim. En önemlisi de kavramlar dünyasıyla tanışmamız ve kendi kavramlarımızı öğrenmemizdi. Her milletin kendine has bir kavram dünyası vardır. Milletler kendi kavramlarını kaybettikleri zaman başka kavram dünyasının parçası haline geliyor ve o kavramların ait olduğu kültürle de bütünleşiyor. Türkiye'de batılılaşma böyledir. Önce kavramlar batılılaşmıştır. Bunun için dil ve kavram son derece önemli. O köy odası, zihnimize yazılan kavramların dayandığı medeniyet anlayışını da nakşetti."

Nurullah Genç, içinde yoğrulduğu medeniyet ve kültür unsurlarını gençlere ve çocuklara ulaştırabildiği için her fırsatta şükrettiğini dile getirerek, "İnsan, Allah tarafından ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Yetenekler itibarıyla diğer canlılardan çok üstünüz. Bütün bu yeteneklerimizi keşfetmemiz lazım. Kendimizi sadece bir alana hapsetmemeliyiz. Birden fazla alanda bilgilenebilir ve işler yapabiliriz. Yeteneklerimiz doğrultusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmamız lazım. Gençleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyorum. Gayret de Mehmet Akif'in dediği gibi 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol... Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' ruhuna uygun yaşamakla mümkün. Allah'a dayanacağız, sahaya sarılacağız, çalışacağız, hikmete ram olacağız. Cenab-ı Hakk'ın takdirine tevekkül edeceğiz. Gençlerimiz yeteri kadar çalışırsa birden fazla işte başarılı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Koçak da usta kalemin çok yönlü bir yazı dünyası olduğunu, iyi bir akademisyen olmanın yanı sıra iyi bir şair, romancı ve hikaye yazarı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Omuzlarımda Dünya: Hikayem Hayatımdır" adlı son kitabına ilişkin de Koçak, "ufuk açıcı ve yön verici" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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