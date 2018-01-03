Prof. Dr. Nişancı: "İran'daki eylem organize gözükmüyor"



TEKİRDAĞ - Prof. Dr. Ensar Nişancı, "İran'daki eylem evet kitlesel bir eylem fakat organize bir eylem olarak gözükmüyor" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, İran'da yaşananları değerlendirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nişancı, "İran'daki bu kitlesel eylem aslında sürpriz bir eylem. İran'daki iç dinamiklere baktığımız vakit, böyle bir sonucu öngörmek çok zordu. İran'daki toplumsal eylemlerin doğasına baktığımız vakit, bu eylemlerin daha önce özelikle 'Arap Baharı' ve ardından Türkiye'deki 'Gezi Eylemleri' ortaya çıkan ve müşahede etmiş olduğumuz eylemler silsilesiyle bir paralellik arz ettiğini söylememiz mümkün. İran'daki eylem evet kitlesel bir eylem fakat organize bir eylem olarak gözükmüyor" dedi.

"İran Devleti çok sıkı bir devlettir"

İran Devleti'nin geçmişten gelen bir birikime sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Nişancı, "Bu eylemin arkasında, herhangi bir toplumsal sınıftan, herhangi bir siyasal organizasyondan, herhangi bir ekonomik gruptan söz etmek mümkün değil. Zaten böyle bu tür eylemler İran rejiminin doğası gereği olma olasılığı da çok düşük çünkü İran Devleti çok sıkı bir devlettir. Özelikle İran içindeki yapılanmaları yakından denetleyen, yöneten ve yönlendiren bir tecrübeye de sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Beklentilerin birer birer iflas ettiği ortaya çıktı"

Prof. Dr. Nişancı, "İran'ın yıldızının parlayacağı, ekonomik zorlukların ortadan kaldırılacağı ve bölgenin önemli kurucu merkez ülkelerinden bir tanesinin İran olacağı ve İran'ın politikalarının bugüne kadar Orta Doğu'daki politikaların, dünya tarafından meşrulaştırıldığına ilişkin bir anlayış gelişmeye başlamıştı. Bu nedenle o güne kadar İran'da birikmiş olan sosyal, siyasal, ekonomik gerilimler bir nebze olsun dinmişti. Geçen süreç içerisinde Ruhani ile de beraber ikinci dönemini kazanmasıyla birlikte, bu beklentilerin birer birer iflas ettiği ortaya çıktı ve toplumdaki özelikle ekonomik zorluklar, toplumun alt kesimlerini vurmaya başladı" açıklamasını yaptı.

"İran kolları uzun gövdesi zayıf olan bir ülke"

Devrimden sonra İran'ın hiç olmadığı kadar dış politikalara dönmesinden sonra gücünden fazla açıldığını belirten Prof. Dr. Ensar Nişancı, "İran toplumsal olaylara bir açık noktaya doğru taşındı tabi bu da İran'ın iç siyaseti kadar, İran'ın dış politikada yapmış olduğu eylemlerinde çok büyük etkisi var. Söz gelimi bugün İran hiç olmadığı kadar devrimden sonra, İran dışında operasyonlar yürüten bir ülke konumuna girdi. Biliyorsunuz İran kolları uzun, gövdesi zayıf olan bir ülke ve kollarını uzattıkça uzattı. ve elbetteki Irak'ta yapmış olduğu eylemleri dikkate aldığımızda İran'ın aslında gücünden çok daha fazla açıldığı ve bunun iç politikaya dönük yansımaların olduğunu görüyoruz" diye konuştu.