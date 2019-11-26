Prof. Dr. Nihat Hatipoğlunun Horasan'da katıldığı programa yoğun ilgi

26.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:17

Horasan Belediyesi, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Horasanlı vatandaşlarla buluşturdu.



Horasan Kapalı Spor salonunda düzenlenen programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "El-Metin (S.A.V) Muhammed' isimli programa, Horasanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kendine has üslubu ve konuşmasıyla 7'den 70'e her yaştan insanın ilgiyle takip ettiği ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu yakından görmek isteyen ve "El-Metin (s.a.v) Muhammed' isimli sohbetini dinlemek isteyen vatandaşlar, program başlamadan bir saat önce salonu doldurdu.



Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, "Çok Saygı Değer Nihat Hocam, kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biliyorsunuz, Horasan Belediyemiz, Erzurum'un son yıllarda parlayan yıldızı, gerek ekonomik, gerek sanayi, gerek alt yapı ve şehircilik hizmetlerinin yanında, şehircilik ruhsuz olmaz dedik ve şehrimize ruh katmak için marka bir isim, yüce dinimizi en güzel şekilde, basında, medyada anlatan değerli hocam Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nu Horasana davet ettik. Bizleri kırmadı, geldiler kendilerine sizlerin adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Horasan'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr Nihat Hatipoğlu, konuşmasında, "Horasanın güzel ilçemizin saygı değer misafirleri, saygı değer kaymakamımız belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve ilçemizin değerli sakinleri öncelikle sizleri selamların en şereflisi ve en güzeli olan yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hepiniz hoş geldiniz, onurlar verdiniz. Sevgiliyi anlatmak için yollara düştük. Yani Hazreti Peygamber muhabbeti, sevgili dostlar bir avcı gibi, peygamber muhabbetine koşan bir ceylan gibi bizde arkasından koşan bir avcı gibi sürekli onu aradık. Sürekli ona vurgun bir hayat yaşadık. Muhabbetin ve aşkın merkezi. Bu insanları buraya getiren şey, yeryüzünün en şevkli insanı, dünyamızın ve ahretimizin ebedi önderi olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisidir." diye konuştu.



Program, Hatipoğlu'nun, vatandaşlarla birlikte el açıp dua etmesinin ardından son buldu. Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Hatipoğlu'na, plaket takdim etti.



Programa çok sayıda vatandaş katılırken yoğunluk büyük izdihama neden oldu Horasan İlçe Emniyet güçleri tarafından Nihat Hatipoğlu ve beraberindeki protokol salondan güçlükle çıkarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA