01.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:38

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa'da konferans verdi.

Hatipoğlu, Viranşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Viranşehirlilerin ilgi gösterdiği konferansta Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in ve sahabe hayatından örnekler vererek güncel konulara ilişkin mesajlar verdi.

Konferansa Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı

Başkan Ekinci, konferansın ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür edip, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA