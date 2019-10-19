Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, bilim Oscar'ına değer görüldü

19.10.2019 11:30

4 Nisan 1996'da vefat eden Prof. Charles Massonnet anısına 1998 yılından bu yana düzenlenen ödül, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, yapısal çeliğin gelişimine bilimsel ve teknik destek vermiş, ECCS'in bir teknik komitesinde başkan veya sekreter ya da daimi üye olarak çalışmış veya çalışmakta olan seçkin bir bilim insanlarını takdir etmek amacıyla veriliyor.

Avrupa'nın çelik yapılar konusunda bilim Oscar'ı kabul edilen Charles Massonnet Ödülü için 28 Ağustos'ta Prof. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu aday gösterilmiş, ECCS Yönetim Kurulu'nun Paris'te yaptığı toplantıda, 2019 Charles Massonnet Ödülü'nün Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu'na verilmesi kararlaştırılmıştı.

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, ödülünü 14 Ekim'de, Brüksel'de düzenlenen törenle aldı.

Kaynak: Bültenler