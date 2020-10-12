Prof. Dr. Nebi Mehdiyev: "Karabağ'daki savaş er ya da geç Azerbaycan'ın zaferiyle bitecek"

Trakya Üniversitesi (TÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin, "Süper devletlerin araya girmesiyle bu savaş, Azerbaycan toplumunun beklediği gibi kısa sürede bitmeyecektir.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin, "Süper devletlerin araya girmesiyle bu savaş, Azerbaycan toplumunun beklediği gibi kısa sürede bitmeyecektir. Çeşitli siyasi manevralarla bir müddet daha uzayacaktır. Ama er ya da geç Azerbaycan'ın zaferiyle bitecektir." dedi.

Prof. Dr. Mehdiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren sıcak çatışmaların, Ermenistan'ın saldırgan tutumundan kaynaklandığını belirtti.

Sosyal bilimcilerin, savaşın sonuçlarını politikacı ve askerlerden farklı değerlendirerek toplumların geleceğine katkı sunmakla yükümlü olduğunu belirten Mehdiyev, "Bu bakımdan, günümüzde iki toplum arasındaki geleneksel savaşın sürdüğü tek örnek olan Ermenistan-Azerbaycan savaşının sonrasını da şimdiden düşünmek, bir gereklilik arz etmektedir." diye konuştu.

Mehdiyev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve güvenliğini sağlamak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladığına dikkati çekti.

Karabağ'ın işgalinin üzerinden 30 yıl geçtiğini ve yarım kalan savaşın durdurulamayacak şekilde yeniden başladığını vurgulayan Mehdiyev, şunları kaydetti:

"Bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Azerbaycan idari kurumsallaşmasını şu veya bu şekilde tamamlamış, müzakere süreciyle birlikte ciddi bir diplomasi deneyimi kazanmış ve Kafkasya'nın en güçlü ve çağdaş harp sanatının donanma dahil tüm parametrelerine uygun bir ordu oluşturmuştur. Ermenistan'da ise durum tümüyle olumsuz. Siyasi istikrarsızlık, dış yardımlara dayalı kırılgan ekonomi, sosyal hoşnutsuzluğun had safhada olduğu bir darboğaz."

Mehdiyev, savaşın iki tarafı olan bu ülkeler arasındaki farkın açıkça görüldüğüne işaret ederek, "Muhtemeldir ki süper devletlerin araya girmesiyle bu savaş, Azerbaycan toplumunun beklediği gibi kısa sürede bitmeyecektir. Çeşitli siyasi manevralarla bir müddet daha uzayacaktır. Ama er ya da geç Azerbaycan'ın zaferiyle bitecektir."

Mehdiyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş sonrası dönemde atılacak adımların, yaklaşık bin kilometrelik sınır hattına sahip komşu iki ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını dile getirdi.

İki ülkenin, savaş halini sonsuza kadar sürdürmeyeceğini vurgulayan Mehdiyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii ki Ermeni ve Türk halkları arasında etno-genetik, kültürel, dini ve manevi farklılıklardan dolayı sorunsuz ve uyumlu bir gelecek beklenmemeli. Ancak bu farklılıklar, her iki toplumun da samimi bir şekilde demokratikleşmesi, barışçıl bir pedagojik formasyonda ittifak etmeleri, ortak evrensel değerleri paylaşmaları durumunda kalıcı bir barışın tesisine katkı sunacak değerlere dönüşebilir. Öte yandan, iki büyük İbrahimi dinin müntesibi olan Ermeniler ile Türkler, insanlık tarihi için de iyi bir örnek oluşturabilir. Şöyle ki Hristiyanlığın sevgi, İslamiyet'in ise barış ilkeleri esas alınırsa, insanlık olarak henüz tecrübe etmemiş olduğumuz dini çoğulculuğun nasıl bir pratiğe sahip olduğunu da görme imkanına kavuşmuş oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar