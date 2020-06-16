Prof. Dr. Naci Görür uyardı: İki büyük deprem daha bekliyoruz Bingöl'de meydana gelen deprem, ülkedeki deprem gerçeğini hatırlattı. Yer Bilimleri Profesörü Dr. Görür, "Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde 2 büyük deprem daha bekliyoruz. Önlem alınmıyor, sesimizi hükümetlere duyuramıyoruz" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili Yer Bilimleri Profesörü ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu. Erzincan - Karlıova ve Bingöl - Karlıova arasına ilişkin konuşan Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde hâlâ 2 büyük deprem beklendiğini kaydetti: "Erzincan - Karlıova arasındaki fayı hassas hale geldi. Beklenen depremi öne çekmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı ile etkileşime girerek, Bingöl - Karlıova arasında deprem beklenen yeri de hassas hale getirmiş olabilir."

YETKİLİLER ÖNLEM ALMIYOR

Yetkililerin uyarılarını dinlemediğinin altını çizen Görür, "Afet yönetiminden önce risk yönetimi yapılmalı" dedi ve ekledi: "Yapmaları gereken daha deprem gelmeden depremin nereden, nasıl geleceğini bilmek ve kestirmek. Bu verileri alıp, deprem gelmeden önce riski azaltacak önlemleri almaları gerekiyor. Bizim yetkililerimiz hâlâ bu önlemleri almıyor. Bize kimse bir şey sormuyor. Hiçbir dönemde hiçbir yetkilinin bizimle ilişkileri olmuyor. Biz Marmara'daki bütün deprem araştırmalarını yaptığımız zaman da kimse bize 'ne yapıyorsunuz' demedi. Sesimizi hükümetlere duyuramıyoruz."

Öte yandan bölgede dün saat 09.10'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Önceki gün yaşanan depremden dünkü sarsıntıya kadar 159 artçı yaşandı. Depremde 18 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti. En çok hasar ise Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde görüldü.