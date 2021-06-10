Prof. Dr. Naci Görür kimdir? FOX konuğu Naci Görür kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Naci Görür, bugün FOX TV'ni sabah haberlerinin sunulduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu oldu. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deniz salyası konusu üzerine yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çeken Naci Görür, hayatı merak edildi. Peki, Prof. Dr. Naci Görür kimdir? FOX konuğu Naci Görür kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Türkiye'nin gündeminde olan deniz salyası sorunu bugün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu olan Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarından Prof. Dr. Naci Görür tarafından ele alındı. Paylaştığı bilgiler, yaptığı açıklamalar ve yorumlarıyla dikkat çeken Görür'ün hayatı hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Prof. Dr. Naci Görür kimdir? FOX konuğu Naci Görür kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da doğan jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.

Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu.

1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir.

FOX KONUĞU NACİ GÖRÜR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947 doğumlu olup 74 yaşında ve Elazığlıdır.