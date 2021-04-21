Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir? Mutlu Türkmen kaç yaşında, nereli?
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı. Peki, Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir? Mutlu Türkmen kaç yaşında, nereli?
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı. İki yıldır Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Peki, Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir? Mutlu Türkmen kaç yaşında, nereli?
PROF.DR. MUTLU TÜRKMEN KİMDİR?
Mutlu Türkmen 1973 Gümüşhane doğumlu. İlkokul eğitimini Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamladı. Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Türkmen,2005 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri aldı.