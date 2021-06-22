Prof. Dr. Mustafa Sarı balıkçılarla müsilajı konuştu
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Prof. Dr. Mustafa Sarı balıkçılarla müsilajı konuştu

Prof. Dr. Mustafa Sarı balıkçılarla müsilajı konuştu
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırmalı ve Çanakkaleli balıkçılarla müsilaj (deniz salyası) konusunu görüştü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırmalı ve Çanakkaleli balıkçılarla müsilaj (deniz salyası) konusunu görüştü.

Toplantının ardından açıklama yapan Sarı, müsilaj nedeniyle balıkçıların mağdur olduğunu söyledi.

Müsilaj konusunun çözümü için bir toplantı yaptıklarını belirten Sarı, "Denizi en iyi bilen insanlar onlar, denizle yaşıyorlar. Müsilaj bir müddet sonra bitecek, öyle ya da böyle illa bitecek, bu insanlar denizden ekmek yemeğe devam edecekler. Bu yüzden de bu arkadaşlarımızın görüşleri, düşünceleri bizim için önemli." dedi.

Prof. Dr. Sarı, müsilajı önleme çalışmaları kapsamında sürdürülebilir balıkçılığa da geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında adım adım sürdürülebilir balıkçılığa doğru bir geçiş olacağını, bu esnada balıkçıların mağduriyet yaşamaması için politikalar geliştirileceğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda biz Marmara'daki müsilajı konuşur olmayacağız, Marmara'nın güzelliklerini konuşuyor olacağız. Marmara'da tutulan balıkların ne kadar güzel, ne kadar lezzetli olduğunu konuşacağız. Yapılan analizlere göre 'Balıkların yenilmesinde her hangi bir sakınca yoktur' denildi. Resmi otoritenin yaptığı açıklama budur, buna itibar etmemiz lazım. Hiç kimse olumsuz mesajlara itibar etmesin. Resmi kurumların açıklamalarına riayet etsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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