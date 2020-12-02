Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir, nereli? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi!
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Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir, nereli? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi!

02.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:57
Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir, nereli? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi!

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programın katılan ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk nerelidir? Mustafa Öztürk tefsiz açıklamaları var mı? Mustafa Öztürk hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Öğretim görevlisi olarak eğitim hayatına devam eden Mustafa Öztürk hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Mustafa Öztürk kimdir?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam-Hatip-Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.

1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

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2002'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği" isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından "Kur'an ve Aşırı Yorum" adıyla yayımlandı.

2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005'te "Kur'an'ın Mu'tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği" isimli çalışmasıyla doçent, 2011'de profesör oldu.

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