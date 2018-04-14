Prof. Dr. Mustafa Aydın: Kimyasal Saldırılar Sürerse Operasyonun Devamı Gelir

ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye rejimini vurmasını değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu operasyon kimyasal silah kullanımına bir uyarı niteliğindeydi ve bir seferlikti. Ancak kimyasal silah kullanımı devam eder ya da ABD veya müttefiklerine karşı bir saldırı söz konusu olursa operasyonun devamı gelir" dedi.

Operasyonun sınırlı olduğunu ve 3 ayrı noktanın vurulduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu saldırının yapılacağı bir süredir konuşuluyordu. Hedeflerin yerleri de az çok belliydi ve oralar boşaltılmıştı. Operasyon başlamadan önce Rusya'ya, Suriye hava sahasından çekilmesi için de bilgi verildiği anlaşılıyor. Bu bakımdan bu operasyon sonuç almaktan ziyade durumu kurtarmaya, kimyasal silah kullanımına tepki göstermeye yönelik yapıldı diyebiliriz" diye konuştu.

ABD'nin geçen yıl da İdlib yakınlarında kimyasal silah kullanıldığı için tek hedefe yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Bu kez 3 hedef gözetildi ve daha çok kimyasal silahların üretildiği veya onların araştırıldığı yerlere yönelik oldu" dedi.

"KİMSAYAL GAZI KİMİN KULLANDIĞI BELİRSİZ"

Kimyasal gaz kullanıldığına dair ciddi işaretlerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Uluslararası Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü bir heyet göndererek bunu araştıracak. Ancak onlar sadece gaz kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarabilir kimin kullandığını bilemezler. Burada kullanıldığı iddia edilen gaz herkes tarafından çok rahat bulunabilen bir gaz. Ama mantıken baktığınızda Doğu Guta bölgesi uzun zamandır rejim kuvvetlerinin ablukası altında olan bir yer. Birkaç aydır ciddi bir saldırıyla burası ele geçirilmeye çalışıyordu. En son Rusya orada rejimle çatışan 4-5 grup ile rejim arasında arabulucu oldu. Bunların bir tanesi hariç diğerleri çıkmayı kabul etti. O da gazın kullanıldığı Duma bölgesini kontrol eden Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu) örgütüydü ve son günlerde çatışmalar o bölgede yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında abluka altında bir bölge ve oradan çıkmayı reddeden bir örgüt var. Gazın Suriye tarafından kullanılmış olması bu noktada öne çıkan olasılık. ABD ve müttefikleri bu konuda yeterince emin oldular ki,bu saldırıyı gerçekleştirdiler" ifadelerinde bulundu.

ABD tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi operasyonun bir defaya mahsus olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Ancak Suriye'nin kimyasal silah saldırıları devam ederse ya da ABD güçlerine veya müttefiklerine karşı bir misilleme olursa o zaman buna karşılık verilir"dedi.

"RUSYA'NIN KINAMANIN ÖTESİNE GEÇECEĞİNİ SANMIYORUM"

Rusya'nın olayı sert bir şekilde kınamakla yetineceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Bunun ötesinde bir karşılık olacağını düşünmüyorum. Rusya kimyasal gaz kullanımı ilk kez ortaya çıktığında durumu kabul etmemiş, birkaç gün sonra gazı kimin kullandığının belli olmadığını söylemişti. Son olarak da dün bunun İngiltere'nin bir oyunu olduğu yönünde açıklama yapmıştı" dedi.

Türkiye'nin "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını da değerlendiren Prof. Dr. Aydın, "Türkiye'nin açıklaması uzun zamandır Suriye'de sürdürdüğü Esad karşıtı duruşu ile alakalı. Esad'ın gitmesi yönündeki görüş devam ediyor. İkinci olarak, Türkiye geleneksel olarak kimyasal silahların kullanılmasına karşı bir ülke ve bunun önlenmesi gerektiğini sürekli dile getiriyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda hem kimyasal silah kullanımına karşı bir operasyonu hem de Suriye rejimine yönelik bir operasyonu desteklemiş oldu. Türkiye'nin müttefikleriyle birlikte hareket etmesi normal karşılanmalı ancak Rusya ile olan ilişkilerde bir soru işareti söz konusu olacaktır" diyerek konuşmasını noktaladı.

- İstanbul