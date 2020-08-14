Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Yıldız atandı.

1967 yılında Samsun'da doğan Yıldız, ilk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı.

1988'de Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olan Yıldız, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992'de yüksek lisansını yaptı. 1996 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırmalarda bulunan Yıldız, 1998'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını aldı.

Gazi Eğitim Fakültesi'nde 2001'de yardımcı doçent ve 2002'de doçent unvanını alan Yıldız, 2003-2004 öğretim yılında Ürdün Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında profesör oldu.

Nisan 2010 ve Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012 ve Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yıldız, Eylül 2013-Eylül 2014 arasında da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının rektörlüğü görevine atandı.

Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika'da bilimsel araştırmalarda bulunan Yıldız, Mayıs 2015 ve Haziran 2020 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yaptı.

Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi biliyor.

Kaynak: AA