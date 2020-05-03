Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. Dilmener'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: AA