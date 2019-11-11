Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:16

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti.

Anayasa hukuku alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan Soysal, 1929 yılında Zonguldak'ta doğdu.

Soysal, Galatasaray Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlararası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.

Dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Halkçı Partisinden Ankara Milletvekili seçilen Soysal, bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü.

Kaynak: AA