Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programı konuğu Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde.

FOX ekranlarında canlı olarak yayınlanan Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MUHAMMED ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Şahin, (d. 1965 Pazar, Rize,Türkiye), Türk mühendis, akademisyen ve eski İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü.

1987 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991'de University College London'dan master ve 1994 yılında University of Newcastle upon Tyne'dan Doktora derecelerini aldı. 1996'da doçent ve 2002 yılında profesör oldu. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevini yerine getirmiştir. Mart 2013'te MEF Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.