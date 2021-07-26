Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programı konuğu Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde.

FOX ekranlarında canlı olarak yayınlanan Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MUHAMMED ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Şahin, (d. 1965 Pazar, Rize,Türkiye), Türk mühendis, akademisyen ve eski İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü.

1987 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991'de University College London'dan master ve 1994 yılında University of Newcastle upon Tyne'dan Doktora derecelerini aldı. 1996'da doçent ve 2002 yılında profesör oldu. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevini yerine getirmiştir. Mart 2013'te MEF Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Diego Muslera Aytaç Kara Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Muhammed Şahin kimdir? FOX Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:30:34. #1.16#

title