Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Mevlana ve aşkı anlattı

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Eyüpsultan Belediyesince Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 747. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mevlana ve aşk konusunda görüşlerini dile getirdi.

Aslan Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Özdemir, Mevlana ve aşk hakkında soruları yanıtlayan Öke, dünyada aşkın literatürüne bakıldığında Mevlana'nın anılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bunun sebebini, Mevlana'nın aşkın hakikatine varması olarak açıkladı.

Öke, sufilerin Cenabıhakk'ın alemi bilinmek ve sevilmek için yarattığına inandığını anlatarak, "Rabb'imiz Hazreti Peygamberi niye yaratıyor? Çünkü kendisini sevebilecek en güzel insanı buluyor. Böyle güzel bir aşk var mıdır? Tabii teşbih ve tenzih sarkacı içerisinde bunu arz ediyoruz. Yani Peygamber Efendimizin sünneti sadece beş vakit namaz değildir. Sadece İslam'ın şartları değildir. Onun yanı sıra Peygamber Efendimizin Allah'a duyduğu aşkı da terennüm ederek ibadetlerimizi abdi aciz olarak yapmak lazım. Zahid olmak lazımdır, arif olmak lazımdır, aşık olmak lazımdır. İşte Hz. Şems gelip hepsini talim ettirmiş mübarek." diye konuştu.

Tasavvuf ile tanışmasından da bahseden Öke, "Dünyada Allah aşkı kadar insana keyif verebilecek, haz verebilecek başka bir letaif bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mim Kemal Öke, tasavvuf ehline ve eserlerine saygısızca ifadelerin kullanıldığını dile getirerek, "Mesnevi ruhsatsız ve dahi kılavuzsuz okunmaz. Onun için mesnevihanlar vardır. Hz. Mevlana'yı anlamak istiyorsak kendisinin buyruğuna uymamız gerekiyor; 'Benim gibi yan da anla!' Yanarsanız Mesnevi'yi anlarsınız." dedi.

Dervişliğin yan gelip yatma yeri olmadığını anlatan Öke, "Hizmet yeridir, bütün tekkeler, dergahlar aslında vakıf geleneğimizdeki unsurlardan biridir. Dergahlar çalışırlar ve halka hizmet ederler. Fakir olarak biz de öksüz, yetim ve engelli çocuklara kendimizi adadık ve Fatıma Ana Şifa Vakfı'nda hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa video konferans yoluyla katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu akşamın herkesin birbirine güzel baktığı bir geleceğe vesile olmasını dileyerek, salgın hastalıklardan uzak, yüz yüze, rahatça görüşülen etkinliklerde buluşmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, Turgut Özüfler ve ekibi izleyenlere ilahi dinletisi sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref