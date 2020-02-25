Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu: "Koronavirüs korkusu, korona gerçeğinden daha büyük"

25.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:50

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yeni tip koronavirüsün gerçekte kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılmadığını, yüksek can kayıplarına da yol açmadığını belirterek, "Bunu son 2,5 aydır gördük. Koronavirüs korkusu, korona gerçeğinden daha büyük. O kadar korkmayalım ama önlemlerimizi de en üst seviyede alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yeni bir virüs olarak algılandığını ama kış aylarında soğuk algınlığına neden olan ve nezleden sonra çok sık görülen bir virüs olduğunun tıp çevreleri tarafından yıllardır bilindiğini aktararak, koronavirüsün influenza (grip) gibi insan virüsü olmadığını belirtti.

Sönmezoğlu, "1997'de yaşanan kuş gribi ve 2009'da görülen domuz gribinin insanlarda da görülmeye başlaması gibi yeni tip koronavirüs de deve, yarasa, kedi ve yılan gibi çok çeşitli hayvan türlerinde görülüyor. Aralık 2019'dan beri artık gördük ki hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ve insanlar arasında da bulaşma devam ediyor. Yeni tip koronavirüs, 2003'de görülen SARS koronavirüse (SARS CoV) çok benziyor. SARS CoV da Asya ülkelerinde ortaya çıktı ve günümüzdeki salgın gibi seyahatler durduruldu. SARS CoV'da toplam hasta sayısı daha fazla ama can kaybı oranı daha azdı. Yeni tip koronavirüste korku ve paniğin nedeni can kayıplarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor." bilgilerini aktardı.

"Can kaybı oranı korkulandan daha az"

Bugün itibarıyla Çin'de 77 bin yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğünü belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, şu bilgileri verdi:

"Çin'deki oran yüksek ama 2 bin kadar vaka da Çin'in dışındaki ülkelerde var. Hastalığın ne kadar hızla yayıldığı ve ne kadar ölümcül olduğu Çin dışındaki bu vakalara bakarak da görülebiliyor. Eldeki verilerle bir projeksiyon yapıldığında yeni tip koronavirüste can kaybı oranının SARS CoV'de olduğu gibi yüzde 15'lerde olmadığı, gençlerde yüzde 2 yaşlılarda ise yüzde 4 arasında seyrettiği anlaşılıyor. Bu virüsün Çin'de ortaya çıkması da spekülasyon konusu. Yarasa, yılan gibi vahşi hayvanlarla temasın Çin'de daha fazla oluşu nedenlerden birisini oluşturuyor. Bu virüs alt solunum yollarında yani akciğerlerde anjiotensin converting enzim denilen reseptör aracılığı ile bağlanırlar. Dünyanın diğer bölgelerine oranla bu reseptörlerin Çin toplumunda yoğunluğu çok daha fazla görülüyor."

Çin teması olmayan her hangi bir insanda çok büyük bir riskin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Sönmezoğlu, Çin'in dışındaki ülkelerde yeni tip koronavirüste yoğun bir artış görülmediğini, birkaç vakanın infiale neden olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Hastalık gerçekte kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılmıyor. Yüksek can kayıplarına da yol açmıyor. Bunu son 2,5 aydır gördük. Koronavirüs korkusu, korona gerçeğinden daha büyük. O kadar korkmayalım ama önlemlerimizi de en üst seviyede alalım. İlk olarak mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlere özellikle de Uzak Asya'ya çıkmamak gerekiyor. Uluslararası havalimanlarında mümkünse bulunmamak ancak zorunluysak da öpüşmek, sarılmak gibi insanlarla yakın temasa girmemek gerekiyor. 80 yaşın üstündeki yaşlılar AVM, havalimanı, otogar gibi kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır. Yabancı birisiyle özellikle de Çinli ya da Asyalı birisiyle teması bulunan kişilerin 14 gün gözetimde, karantinada olması gerekiyor. Çok kalabalık ortamlara giren yaşlı veya kemoterapi hastası gibi riskli gruplardaki kişilerin mutlaka korunaklı maskeler takması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Korunmak için sağlıklı olmaya çalışmak gerekiyor"

Prof. Dr. Sönmezoğlu, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu:

"İnsanların hasta olmasını engelleyen yegane savunma mekanizması bağışıklık sistemidir. Genetik bağışıklık sistemi için önemli bir risk faktörüdür ancak hareketsiz yaşam, içki, sigara, dengeli beslenmemek, sıklıkla açık havaya çıkmamak bağışıklık sistemini çökerten faktörlerdir. Böyle bir durumda en basit virüsler bile kişiyi ağır hasta edebilir. Böyle bir kişi koronavirüsle karşılaştığında çok kolay kapabilir. Aslında yapılması gereken sağlıklı olmaya çalışmak, iyi beslenmek, açık havada zaman geçirmek, stresi kontrol etmek, kaliteli uyumak, bol sıvı tüketmek ve dışarıdan gelindiğinde elleri yıkamaktır. Bunlara dikkat edildiğinde birçok enfeksiyondan korunmak mümkündür."

Kaynak: AA