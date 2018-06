Prof. Dr. Menek (Omü) Rektörlüğüne Adaylığını Açıkladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kavak Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Necati Menek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğunu açıkladı.

Prof. Menek gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi.

"1986 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yüksek Lisans ve Doktoramı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalın'da 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör oldum.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde "Elektrokimya Araştırma Laboratuvarı" kurarak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayarak, araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürdüm.

Nıs University, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, Nis SERBIA bir ay(2014) Visiting Profesör, McGill University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, Montreal CANADA 2014 -2015 bir yıl Visiting profesör olarak görev yaptım. Verdun Elementary School/Montreal KANADA Governer Board görevinde bulundum. 22 Temmuz 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokuluna Müdür olarak atandı.

Yüksek okulun Samsun Üniversitesine Bağlanması nedeniyle halen Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda Müdür görevim devam ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Üyeliği görevlerini yürütmekteyim. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Anabilim Dalı Öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Kurul üyesi olarak da görev yapmaktayım.

Halen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi bağlı iken Samsun Üniversitesi'ne bağlanan Kavak Meslek Yüksekokulunda Yüksekokul Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Başarılarım ve yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır." ifadelerine yer verdi.