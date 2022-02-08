Prof. Dr. Melihat Tüzün, Dünya Gençlik Sanat Forumu'na katıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Mısır'da düzenlenen Dünya Gençlik Sanat Forumu'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Hurgada kentinde düzenlenen etkinliklere katılan genç ve uluslararası üne sahip sanatçılar, aynı ortamda farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çalışma ve eserlerini sergileme imkanı buldu.

Genç sanatçılarla ustaları bir araya getiren etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda sanatçı, "barış" temalı resimler yaparak barış mesajları verdi.

Etkinlik boyunca katılımcı sanatçılar tarafından üretilen sanat eserleri, Zaar Çağdaş Sanat Sergisi ile Dünya Gençlik Sanat Forumu Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası etkinlik kapsamında Mısırlı genç sanatçılarla bir araya gelen Prof. Melihat Tüzün, gençlerle birlikte sanat eseri üretmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, heykeltraş Mohamed Farouk Hemida ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ostraca Sanat Galerisi Kurucusu ve Mazzar Kültür Merkezi Yöneticisi heykeltraş Mohamed Farouk Hemida da bir sonraki gençlik forumunda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini de aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, forumda her geçen yıl daha fazla sayıda öğrenciyi ve genç sanatçıyı görmeyi arzuladıklarını kaydetti.