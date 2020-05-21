Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, akşamüzeri evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mehmet Emin Darendeliler, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi, Twitter hesabından Prof. DR. Mehmet Emin Darendeliler için yapılan taziye paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından kıymetli hocamız Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve İstanbul Tıp Fakültesi camiasına sabırlar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA