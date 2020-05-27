Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gidecekleri uyardı
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gidecekleri uyardı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere çeşitli uyarılarda bulundu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gidecekleri uyardı
27.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:18

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonunun açılmasının ardından yaz tatiline gidecekler için önemli uyarılarda bulundu. Ceyhan, tatile gidecek olanların rahatlıkla suya girebileceğini, 'havuz suyundan yada deniz suyundan virüs bulaşır' diye bir korkularının pek bulunmadığını bildirdi.

DHA'ya konuşan Ceyhan şunları söyledi:

"Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım. Orada en çok korkulan şey yine, solunum yolunda bir virüs taşıyan kişinin ağzından, burnundan çıkan damlacıklarla bulaşmış herhangi bir yere değdirip ağza buruna götürme şeklindeki bulaşma. Sosyal mesafeye dikkat edecekler. İnsanlar, suya girmedikleri zaman maske takacaklar. Temizliğe çok dikkat edecekler.

"DENİZ, HAVUZDAN DAHA TEMİZDİR"

Otelde herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler. Yoksa gıdadan, sudan bulaş gibi bir olay pek söz konusu değil. Tuzlu suda virüsün daha az yaşadığı gibi bir şey gösterilmedi. Zaten mantıken de pek söz konusu değil. Dolayısıyla deniz suyunun virüsü öldürücü bir etkisi yok. Ancak her zaman, havuza kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var."

"EVDE KALMAK DAHA SAĞLIKLI"

Ceyhan yine yazlıklara gidecek insanların, özellikle gidecekleri yerdeki bazı durumlara bakmaları gerektiğini kaydederek, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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