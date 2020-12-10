Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne? Mehmet Ceyhan hastalığı ne?
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne? Mehmet Ceyhan hastalığı ne?

10.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:21
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne? Mehmet Ceyhan hastalığı ne?

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, Mehmet Ceyhan hastalığı ne? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne?

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavisine başlanan Ceyhan ilk müdahalesinin ardından servise alındı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne? Mehmet Ceyhan hastalığı ne?

Prof. Dr. MEHMET CEYHAN SAĞLIK DURUMU NE?

Hastalığı ile ilk kez konuşan Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumu ne? Mehmet Ceyhan hastalığı ne?

Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:26:12. #1.15#
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