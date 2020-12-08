Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?

08.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:07
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?

Aldığı ödül ve eğitimleri ile bilinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan eğitimi!

H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Programın sunucusu Başak Şengül Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın bilincinin yerinde olduğunu belirtti. Corona virüsle ilgili son zamanlarda çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1991'de Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ni kurdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam eden Ceyhan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

PROF. DR. MEHMET CEYHAN EĞİTİMİ!

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi'nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

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