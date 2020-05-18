Prof. Dr. M. Zafer Balbağ'dan gençlere "Evde kaldığınız günleri fırsata çevirin" çağrısı
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Prof. Dr. M. Zafer Balbağ'dan gençlere "Evde kaldığınız günleri fırsata çevirin" çağrısı

ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Zafer Balbağ öğrencilere "karantina günlerinde kendinizi iyi yetiştirin" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. M. Zafer Balbağ'dan gençlere
18.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:21

ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Zafer Balbağ öğrencilere "karantina günlerinde kendinizi iyi yetiştirin" çağrısında bulundu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle yüzyüze eğitime ara verildiğini, kısmi uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Balbağ, öğrencilere "Şu an sizlerle yüz yüze, beraber ders yapamıyoruz, çağdaş bilimin ışığında tecrübe ettiğimiz bilimsel bilgilerimizi sizlerle paylaşıp büyütemiyoruz, en önemlisi sizlerden de bir şeyler öğrenemiyoruz. Fakat bu zor günleri birlikte aşacağız. Bu kriz dönemini fırsata çevireceğiz. Nerede ve nasıl olursak olalım, elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışacağız. Unutmayın, tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışmak"diye seslendi.

Prof. Dr. Balbağ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün " 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' sözlerini hatırlattı. Güçlü motivasyon geliştirmeye dikkat çekerek şöyle devam etti: "Zafer Zafer benimdir diyebilenindir; başarı başarılı olacağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir, der Ulu Önder ve yine bir veciz sözünde 'Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.' diyerek birlikte çalışmanın, azmine önemine vurgu yapar. Unutmayın, başarının kilit noktası azimdir, inançtır"

Prof. Dr. Balbağ, evde kalınan günlerin kendini yetiştirmede bir fırsat sunduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendinize yapılacaklar listesi hazırlayın. Kitap okumak, derslerinizi çalışmak, sosyal ağlarda sizi geliştirici canlı bağlantılara katılmak, makaleler okumak, alanınızda sizi geliştirecek filmler izlemek gibi şeyler olabilir. Unutmayın, pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. O nedenle yaptığınız çalışmalar sizleri geleceğe hazırlayacak, altyapınızı güçlendirecek, sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır."

Prof. Dr. Balbağ planlamanın önemine dikkati çekerek açıklamasını "Pandemiden sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor? sorusunu düşünün. Yeni bilgiler, beceriler, yetenekler ve yeterlikler edinmeye çalışın. Unutmayın, pandemi sonrası süreç sizlerin önüne çok önemli fırsat kapıları açabilir. Eğitim doğru tepki üretmek içindir ve çabalarınız sizin kaderinizdir. Bilimle kalın, evde kalın, bizimle kalın" ifadeleri ile sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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