Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Purdue Üniversitesi'nde Düzenlenen Törenle "Üstün Makine Mühendisi Ödülü"nü Aldı

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Purdue University tarafından kendisine 2020'de verilen "Üstün Makine Mühendisi Ödülü"nü, 10 Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen törenle aldı. Her yıl Purdue Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi tarafından endüstri, akademi, devlet hizmetleri ve makine mühendisliğiyle ilgili diğer alanlarda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle mezunlara verilen "Outstanding Mechanical Engineer Award" (Üstün Makine Mühendisi Ödülü), üniversitenin en prestijli ödüllerinden biri olarak görülüyor.

Ödül töreninde "Isı Transferinden Toplumsal Etkiye" başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Mengüç, ışınımla ısı transferi araştırmaları başta olmak üzere, ısı transferinin toplumu nasıl etkilediğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mengüç sunumunda, çalışmaların zaman içinde gelişerek disiplinler arası ve disiplinler ötesi araştırmaları ve toplumun genelini etkilediği konusuna da ana hatlarıyla değindi. ABD'de gerçekleştirdiği ışınım transferi ve parçacık karakterizasyonu çalışmalarından da kısaca bahsederek, ABD'de başlayıp Türkiye'de devam eden nano-boyut yakın alan ışınımla ısı transferi çalışmalarıyla da ilgili bilgi verdi. Ayrıca İstanbul'da yürütülen bütünleşik mühendislik ve mimarlık çalışmalarıyla, binalarda ve şehirlerdeki enerji verimliliğine ilişkin araştırmaların ve uygulamaların ana hatlarını anlattı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümlerinde tamamlayan Prof. Mengüç, 1985 yılında Purdue University'den doktora derecesini aldı. 2008'de Özyeğin Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği Bölümünü kurmak için katılan Prof. Mengüç, 2009'dan bu yana da Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) direktörü olarak görev yapmakta.

Habermetre - Son Dakika Haberleri