Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı.
19.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:11
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı.
Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreninde 2018 yılından beri Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, görevini Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay'a devretti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA