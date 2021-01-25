Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: "Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı"
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Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: "Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı"

25.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:42
Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin, deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin, deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söyledi.

Avrupa Birliği Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında desteklenen "Sıfır Atık Stratejisi" projesi final kongresi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) koordinasyonunda, çevrim içi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Tecer, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında yapılanları anlattı.

Proje kapsamında Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu, deniz kirliliği, sahil kirliliği izleme yöntemi ve programı geliştirildiğini ifade eden Tecer, şunları kaydetti:

"Yılda 4 kez, her mevsim bir kez olmak üzere toplamda 8 kez deniz kirliliği ve sahil kirliliği izleme programı yapıldı. Çöplerin mevsimsel trendi, sınıflandırması ve kaynağı tespit edildi. Önlem için stratejiler tartışıldı. Kırklareli Kıyıköy'de 150'den fazla balıkçı ve 40'dan fazla tekne, protokol, araştırıcı, öğrenci, STK ve halkın katılımıyla balık yerine çöp avı yapıldı.

Sahile yakın deniz dibinden dalgıçlar dalarak 1 ton çöp çıkardı ve deniz kirliliğine dikkati çekti. Bu arada çalışmalar sırasında bir şeyi daha fark ettik. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı."

NKÜ Ekosistem Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu da proje kapsamında çevre bilinci konusunda öncü çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Konukcu, projenin 13 Şubat'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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