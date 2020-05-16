Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesildi İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrosunda yer alan Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrosunda yer alan Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi. Üniversitenin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in, katıldığı televizyon programında, üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA