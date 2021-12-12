Prof. Dr. Kutluhan: "(Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik"
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açıklaması DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açıklaması DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.