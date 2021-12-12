Prof. Dr. Kutluhan: "(Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik" - Haberler
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Prof. Dr. Kutluhan: "(Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik"

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açıklaması DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açıklaması DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kutluhan: (Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik

Prof. Dr. Kutluhan: (Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik

Prof. Dr. Kutluhan: (Kadir İnanır) Bugün itibariyle sanatçımızı şifa ile taburcu ettik

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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