Prof. Dr. Kürşad Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cumartesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Prof. Dr. Kürşad Turgut, dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi önünde, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve üniversite çalışanlarının katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayvan iç hastalıkları alanında "Hocaların Hocası" olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut, yazdığı onlarca kitap ve makale ile alanında, dünyanın en önemli akademisyenlerden biriydi. Örnek bir bilim insanı olmasının yanı sıra yüksek enerjisi ve sevecen yapısıyla herkesin sevgisini kazanan Prof. Dr. Kürşad Turgut, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz birer konuşma yaptı.

"Hocamızın anısını yaşatmaya devam edeceğiz."

Törende konuşan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kürşad Turgut'un örnek kişiliği, akademik kimliği ve yetiştirdiği binlerce öğrencisi ile yaşayacağını söyledi. Tamer Şanlıdağ, "Kürşad Hocamız, dekanlığını yaptığı fakülteyi kısa zamanda alanının en önemli eğitim kurumlarından birine dönüştürdü" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Kürşad Turgut'un yazımını tamamladığı son kitabını, yakın bir zamanda, anısına ithafen, öğrencileriyle buluşturacaklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Hocamızın anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında Prof. Dr. Kürşad Turgut'un bilimsel çalışmalarının yanında, kendilerine nasıl yaşamaları gerektiği konusunda örnek olarak çok şey öğrettiğini söyledi. İsfendiyar Darbaz, "Hocamız hiçbir konuda kendisini otoriter bir tavırla kabul ettirme gereği duymazdı. Bizlere sadece doğruyu gösterip, örnek olurdu. Onun izinden yürümeye ve ona layık olmak için çabalayarak, anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende Prof. Dr. Kürşad Turgut'un cübbesi ve hastane önlüğü, kızı Dr. Ece Turgut Akgün'e hatıra olarak teslim edildi.

Prof. Dr. Kürşad Turgut kimdir?

Prof. Dr. Kürşad Turgut Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezundu. 1984'te Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını 1989'da Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 1991'de doçent, 1996'da profesör unvanı aldı.

Yurt dışı araştırma bursları ve değişim programlarıyla İngiltere (Edinburg Üniversitesi), Hollanda (Utrech Üniversitesi), Finlandiya (Veteriner Hekimliği Koleji), İtalya (Torino Üniversitesi), İsviçre (Zurich Üniversitesi) ve Polonya (Hayat Bilimleri Üniversitesi)'da araştırma ve eğitim programlarına katıldı. Gastroentoloji. Dermatoloji, Kardiyoloji ve Klinik Laboratuar Teşhis konularında onlarca kitap ve makale yayımladı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin değişik kurullarında görevlerimin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Hayvan iç hastalıkları alanında "Hocaların Hocası" olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut, 2018'de Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığını üstlenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı