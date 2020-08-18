Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli'de en son gerçekleşen büyük depremin 1717 yılında meydana geldiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve...

Prof. Dr. Kumsar:
18.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:12

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli'de en son gerçekleşen büyük depremin 1717 yılında meydana geldiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır. Beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek" dedi.

Denizli'de geçmiş dönemlerde birçok kez büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, kentte büyük bir depremin yaşanacağını öngördüklerini söyledi. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kumsar, Denizli'de oluşacak depremin 6.8 veya 7,0 büyüklüğünde öngördüklerini söyledi. Geçmiş dönemlerde bölgede birçok kez büyük depremin yaşandığını belirten Prof. Dr. Kumsar, "Yaşadığımız bölgedeki antik kentlere baktığımız zaman gerek Hierapolis Antik Kenti'nde gerek Loadikya Antik Kentleri'nde bu depremin izlerini günümüzde görmek mümkün. Hierapolis Antik Kenti'ni gezen vatandaşlar buradaki Pamukkale fayının antik dönemlerde kırıldığını ve onun yüzeyde oluşan açıklık çatlaklıklarını görebilirler. Şu anda 34-35 derece sıcaklıkta çıkan termal suların çıkış yerleri de bu çatlaklardır. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde büyük depremler ile sarsılan bölge, yine bundan sonraki dönemlerde de depremler yaşayacaktır" dedi.

"En son gerçekleşen büyük deprem 1717 yılında olmuştur"

Denizli'de en son depremin kayıtlarda olduğunu belirten Prof. Dr. Kumsar, "En son gerçekleşen büyük deprem 1717 yılında olmuştur. Bu depremin Osmanlıca bir belgesi vardır. Denizli Belediyesinin arşivinde de vardır bu belge. Osmanlıca belgesinde bir Kasım ayında Cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen büyük depremdir. Öğlen vaktinde meydana gelen depremde şöyle der; 'Ancak tarlada bağ, bahçede çalışanlar sağ kalabildi. Diğerleri ya ağır yaralandı ya da hayatını kaybetti' der. O zaman ki nüfus 12 bindir. Bu 12 bin kişiden yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bu belgelerde vardır. Bu bizim ilimiz için çok ağır bir rakam ve bundan sonra meydana gelebilecek olan depremlerde ciddi can kayıpları yaşayabilme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

"Alüvyal zemin üzerinde olan çok sayıda bölge var"

Yapıların inşa edilmeden önce jeolojik yapı ve ayrıntılı zemin çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kumsar, Marmara ve Düzce depremlerinde yanlış zemine yapılan binaların yıkıldığını söyledi. Denizli'de çok sayıda alüvyal zemin üzerine kurulmuş yapı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kumsar, "Denizli'de alüvyal zemin üzerinde olan çok sayıda bölge var. 2019 yılında Acıpayam depremini yaşadık. Acıpayam Ovası alüvyal zemin üzerindedir. 5,6 büyüklüğündeki depremde oradaki yapılarımız da yıkıldı. Oradaki yapılarımızda zayıf yapılarımızda çok ağır hasar gördü. Bununla beraber Sarayköy, Denizli için Adapazarı gibi bir zemine sahiptir. Sarayköy'deki sanayi tesislerinin çok sağlam inşa edilmesi lazım. Hatta sanayinin oraya çok gitmemesi lazım. Çünkü çok yumuşak zemin Büyük Menderes Nehri'nin alüvyalları ile dolu" diye konuştu.

"Denizli bizim beklediğimiz bu depremi yaşayacaktır"

Büyük depremlerin 300 ve ya 400 yıl süreyle kendini tekrarladığını dile getiren Prof. Dr. Kumsar, "Uzun vadede baktığımız zaman Denizli, bizim beklediğimiz bu depremi yaşayacaktır. En son 1717 yılında oldu. Bu tür depremlerin tekrarlama periyodu 300-350 yıl bazen 400 yıla yakındır. 6,8'den daha küçük olan deprem daha önce meydana gelir. 2019 yılında 6,0 büyüklüğünde Bozkurt depremini yaşadık" şeklinde konuştu.

"Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır"

Öngörülen depremin Pamukkale Travertenleri'ne zarar vereceğinin altını çizen Prof. Dr. Kumar, "Bizim öngördüğümüz deprem eğer Pamukkale fayı üzerinde meydana gelirse bu deprem 6'nın üzerinde olacaktır. Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır. Böyle bir depremin yaşanması durumunda bölgenin UNESCO tarafında korunan en önemli değerlerinden olan Pamukkale'de mutlaka hasarlar olacaktır. Antik kentte yapılan kazılardan sonra ayağa kaldırılan sütunlarda devrilmeler olacaktır. Böyle dinamik etki meydana gelmesi durumunda travertenlerde düşmeler olacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Pazar Ağustos
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 18:12:41. #1.14#
title