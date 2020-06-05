Prof.Dr. Kumbur: "Korona virüs, çevrenin önemini bir kez daha ortaya koydu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof.Dr. Kumbur: "Korona virüs, çevrenin önemini bir kez daha ortaya koydu"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Halil Kumbur, korona virüsün, ekolojik dengenin bozulması ile oluşan biyolojik bir varlık olduğunu belirterek, "Kendisi çok küçük ama tahribatları çok büyük oldu.

Prof.Dr. Kumbur:
05.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:28

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Halil Kumbur, korona virüsün, ekolojik dengenin bozulması ile oluşan biyolojik bir varlık olduğunu belirterek, "Kendisi çok küçük ama tahribatları çok büyük oldu. Hala acil çözüm su ve sabunda bulundu. Elimizin altındaki su gibi doğal kaynaklarımızın önemi bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Kumbur, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hızlı nüfus artışı ve artan sanayileşme ile birlikte oluşan çevre kirliliğinin, küresel iklim değişikliği, doğal bitki örtüsü ve tarım arazilerinin tahribi, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin azalması gibi yer yüzünde yaşayan canlıların tümünü etkileyen, cansız çevre materyallerine de yapısal zararlar veren ve niteliklerini bozan sorunları ortayı çıkardığını söyledi. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde önemli bir nüfusun temiz havadan, sudan ve doğal kaynaklarından yoksun olarak yaşadığını vurgulayan Kumbur, "Şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak küresel ısınma ve çevre kirliliğinin artması nedeniyle güvenilir ve kullanılabilir temiz su temini, günümüzün önemli çevre sorunlarından biridir. Son yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat büyürken, su kaynaklarına olan talep yaklaşık 7 kat artmıştır" diye konuştu.

Korona virüsün çevresel-küresel etkileri

Doğaya yapılan plansız, yanlış müdahaleler sonucu bozulan ekolojik dengenin insanlığı tehdit edecek korona gibi virüsleri üretmemesi için başta su kaynakları olmak üzere doğal kaynakların korunmasının öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Kumbur, şöyle devam etti; "Korona virüs, ekolojik dengenin bozulması ile oluşan mikroskopla bile zor görünen bir canlı, biyolojik bir varlık. Kendisi çok küçük ama tahribatları çok büyük oldu. İnsanlık için büyük bir tehlike, dünyaya meydan okumakta. İnsanları uzun süre evlerine hapsetti. Dünyaya meydan okuyan ideolojileri, siyasi partileri, siyasal iktidarları, ülkeleri, birbirleri ile yan yana gelemeyen liderleri, kralları, mazlum milletlere hayat tanımayanları bir araya getirdi. Ekonomiye, teknolojiye, her türlü gelişmiş silahlara geçici de olsa meydan okudu. Her türlü teknik ve teknolojiye sahip olmamıza rağmen hala bir aşı geliştirilemedi.

Hala acil çözüm su ve sabunda bulundu ve ellerimizin sürekli yıkanması önerilmekte. Elimizin altındaki su gibi doğal kaynaklarımızın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Suyun, petrolden daha önemli olduğu, korona virüsün bile alternatifinin olabileceğini fakat suyun hiçbir alternatifinin olmadığı anlaşıldı."

Küresel ısınma nedeniyle Mersin'i de kapsayan Doğu Akdeniz Havzasında son yıllarda yüzde 40'lara varan kuraklıklar nedeniyle, su kaynaklarının çok daha planlı kullanılması gerektiğini de işaret eden Kumbur, "İnsanların hayat kalitesinin arttırılması, çevre sorunlarının giderilmesi, temiz bir çevre, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması, dengeli, ihtiyatlı kullanımı doğru ve sürdürülebilir çevre yönetimi ile mümkündür. Kaynak tasarrufuna, geri dönüşüm projelerine önem vermeliyiz. İsraf etmemenin kazanmak olduğu unutulmamalıdır. Doğal kaynaklarımız kullanılırken bilinçsizce kirletilir, israf edilirse sonunda hasret kalınabilir.

Kirletilen çevre, yok edilen insanlık demektir. Sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmak ayrıcalık değil, bir haktır. Unutmayalım ki, başka bir dünya yok" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Hasan Polatkan Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Prof.Dr. Kumbur: "Korona virüs, çevrenin önemini bir kez daha ortaya koydu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:28:39. #1.14#
title