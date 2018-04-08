Prof. Dr. Küçük: Aspirin Kolon Kanserinin Gelişimini Azaltıyor

Prof. Dr. Küçük, "Günlük düşük doz aspirin veya non steroid antienflamatuar ilaçların sürekli ve düzenli kullanımının, uzun dönemde kolon poliplerinin ve kolon kanserinin gelişim oranını kısmen azalttığı tespit edildi.

Prof. Dr. Küçük: Aspirin Kolon Kanserinin Gelişimini Azaltıyor

Prof. Dr. Küçük, "Günlük düşük doz aspirin veya non steroid antienflamatuar ilaçların sürekli ve düzenli kullanımının, uzun dönemde kolon poliplerinin ve kolon kanserinin gelişim oranını kısmen azalttığı tespit edildi." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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