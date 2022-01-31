Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN (İHA) - Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yaptığı tarihi çalışmalarla tanınan ve 'Türkiye'nin yaşayan hafızası' olarak bilinen Prof. Dr. Enver Konukçu emekli olduktan sonra yaşamını sürdürdüğü Aydın'ın Efeler ilçesinde hayatını kaybetti. Konukçu için Kemer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Konukçu'nun ailesinin yanı sıra Aydın eski milletvekili Recep Taner, Türk Ocağı Aydın Şube Başkanı Dr. Eyüp Doyuran, Aydın Valiliği Basın Danışmanı Bekir Aygül ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Konukçu, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Konukçu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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