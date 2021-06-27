Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir

Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel

TRABZON'da, kimyager Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, laboratuvar incelemelerinde, Doğu Karadeniz'de yaygın olarak bulunan kestane ağacı çiçeğinin, işlenerek çay haline dönüştürülmesinin ekonomik katkı sunacağını belirtti.

TRABZON'da, kimyager Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, laboratuvar incelemelerinde, Doğu Karadeniz'de yaygın olarak bulunan kestane ağacı çiçeğinin, işlenerek çay haline dönüştürülmesinin ekonomik katkı sunacağını belirtti. Kestane çiçeklerinin, insan sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kolaylı, "Dünyada en fazla kestane ormanına sahip ülkelerden biriyiz. Bu çiçeklerin çürümesi yerine gıda ve yem sanayilerine kazandırılabilir" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı; astım, öksürük, kolesterol, göz rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa yararlı olduğu bilinen kestane balının kaynağı olan kestane ağcındaki çiçek için bilimsel araştırma çalışmalarında önemli sonuçlar elde etti. Prof. Dr. Kolaylı, laboratuvar ortamında, özellikle Doğu Karadeniz'de yaygın olarak bulunan kestane çiçeğinin; işlenerek çay haline dönüştürülmesinin ekonomik katkı sunacağını açıkladı. 

'ÇİÇEK ÖZÜ ÇOK KIYMETLİ'Araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, çaya dönüşecek çiçeklerin, insan sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Kolaylı, "Kestane çiçeğinin bazı özelliklerini laboratuvarımızda araştırdık. Kestane çiçeği çok yüksek polifenol içeriyor ve bunlar suya geçiyor. Bunlarla çay yapabilir, meyve suyu yapabilirsiniz. Çiçek özü çok kıymetli. Bunlar gıda katkı maddesi veya meyve suyu olarak değerlendirilebilir. Ağaçlardan yere düşen çiçekleri toplayıp onların çaylarını, ekstrelerini hazırlayınca antioksidan olarak da çok zengin olduğunu gördük" dedi. 'DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

Kestane çiçeğinin meyvesi, poleni kadar değerli olduğunu kaydeden Kolaylı, "Nedense çiçeği pek bilinmiyor. Ülkemizde kestane çiçeği değerlendirilmiyor. Bal verdikten sonra ağaçlardan düşüyor ve toprağa karışıp yok oluyor. Her yıl tonlarca kestane çiçeği toprakta çürüyüp gidiyor. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Kestane çiçekleri kurutulup temizlenip hayvan yemi olarak veya diyet gıdalarda kullanılabilir. Dünyada en fazla kestane ormanına sahip ülkelerden biriyiz. Bu çiçeklerin toprağa karışıp çürümesi yerine bunları sanayiye, gıdaya, yem sanayiye kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 


Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Ali Koç Mert Müldür Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 11:09:40. #1.14#

title