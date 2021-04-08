Prof. Dr. Kola'dan emekli amirallerin bildirisine tepkisi
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Prof. Dr. Kola'dan emekli amirallerin bildirisine tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Kola'dan emekli amirallerin bildirisine tepkisi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Osman Kola, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu olduğunu ifade ederek, "Bunu yıpratmaya çalışanlar karşılarında aziz milletimizi ve bizleri bulacaktır" dedi.

Prof. Dr. Osman Kola, yaptığı açıklamada, hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesinin, demokrasiye ve hukuk devletine zarar verdiğini ifade etti. Prof. Dr. Kola, "Ülkemizin en değerli kurumlarında ve en önemli makamlarında yer almış amirallerin, hadlerini aşarak, kendi ihtiras ve şahsi emellerine araç yaparak, nereye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, darbe benzeri söylemlerde ve açıklamalarda bulunmaları asla tasvip edilemez. Bildirinin pandemi sebebiyle ülkece zor günler geçirdiğimiz bugünlerde milletimizi daha da olumsuz etkilemekten, demokrasimize zarar vermekten, düşmanlarımızı sevindirmekten ve onları cesaretlendirmekten başka işe yaramadığı açıkça ortadadır. Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında özveri ile çalışmakta olan akademisyenler, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve yönetmelikler ile düzenlenmiş kurallara ve yeni YÖK'ün bizlere tanıdığı haklara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurum ve değerlerine bağlılıkla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğimizi beyan etmek isteriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kola, şunları kaydetti:

"Bunu yıpratmaya çalışanların yine karşılarında aziz milletimizi ve bizleri bulacaktır. Yakın geçmişte demokrasimize darbe vurmak isteyen ve 15 Temmuz'da hevesleri kursaklarında kalan hainler nasıl cevabını aldıysa, bugün de bu tarzda ihanet planları içerisinde bulunan ve buna cesaret eden vesayet sevdalılarının gereken cevabı alacağına ve yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Bir akademisyen olarak, millet iradesine karşı kullanılan bu bildiriyi şiddetle kınıyor ve reddediyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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