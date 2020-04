Prof. Dr. Kırpık: Koronavirüsün esas çıkış sebebi iklim değişikliğidir KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, koronavirüsün esas çıkış nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğini anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, insanlara ve canlılara yansımasının...

KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, koronavirüsün esas çıkış nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğini anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir" dedi.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüsle mücadele sürerken, Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık pandeminin oluşmasının nedeninin de konuşulması gerektiğini belirtti. Mehmet Ali Kırpık, "Dünyamız oluştuğu zamandan beri yaklaşık 5 defa soğuma ve ısınma dönemlerini geçirmiştir. Son geldiğimiz 150 yılda ısınma ya da normalleşme dönemi bitmiş soğuma dönemine geçmesi gerekirken tam tersine ısınma periyoduna devam etmiştir. Hatta sıcaklığın artarak devam ettiğini görüyoruz. Son 50 yılda bu çok daha fazla belirgin bir şekilde hissedilmektedir" diye konuştu.

TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği görevini de yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip pandemilerin, bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir. Termik santraller, hidroelektrik santraller ve aşırı derecede doğaya karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınması küresel ısınmayı meydana getiren faktörler arasındadır. Keşke sosyal hayat devam etse pandemi bitse ama atmosferi ve çevremizi bugünkü gibi daha az kirletiyor olsak. İnanın belli bir zaman sonra her şeyin daha normal, eskisi gibi olmaya yüz tuttuğunu göreceğiz" dedi. 'ÇİN'DE YÜRÜYEN, HAREKET EDEN HER TÜRLÜ HAYVANI YİYORLAR'"Esas koronanın çıkış sebebi iklim değişikliğidir" diyen Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, şöyle konuştu: "Çin'in nüfusu 1.8 milyar. Oldukça kalabalık bir nüfus. Burada yaşayan insanların doğal yaşamla daha iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Çinlilerin biliyorsunuz çok değişik bir mutfak kültürü var. Yürüyen, hareket eden her türlü hayvanı yiyorlar, yüzyıllardan beri yiyorlar yani yeni bir şey değil bu. Bildiğiniz gibi Çinliler dünyada millet ve devlet olarak yeryüzüne gelmiş en eski millettir. İkinci sırada da Türkler geliyor. Oradaki insanların bu gezen, yani hareket eden her türlü hayvanı yiyebiliyor olmaları bence açlıktan ya da temel gıda gereksinimlerinden değil de bir kültür haline geldiğindendir."Çinlileri de yedikleri hayvanlar konusunda uyaran Kırpık, "Yediğiniz hayvanları çiğ olarak ya da iyi pişmemiş olarak yerseniz o hayvan üzerindeki mikroorganizmalar, parazitler size de gelebilir, size de sıçrayabilir, sizde de hastalık yapabilir. veya bu hayvanları keserken veya temizlerken temizlik kurallarına riayet etmezseniz bir şekilde size bulaşabilir. Onun için bunlara çok dikkat etmemiz lazım" dedi.'BU PANDEMİ GİDECEK BAŞKA PANDEMİLER GELECEK'Doğal eko sistemin önemine de değinen Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık şöyle konuştu: "Doğal sistemle, doğal eko sistemle iç içe olduğumuz zaman ya da doğal yaşama çok müdahale ettiğimiz için hayvanlarla iç içe oluyoruz ve onlardaki parazitler onlardaki mikroorganizmalar insanlara geçip hastalığa sebep olabilir. Biz ekosistemlerdeki iklim değişikliğine bağlı bu olumsuz şartları azaltmadığımız sürece bu pandemi gidecek başka pandemiler gelecek. İnşallah daha tehlikelisi ortaya çıkmaz. Örneğin koronanın havayla yani atmosfer yoluyla yayılmadığını söylüyor bilim insanları bu konuda yeni yeni makaleler çıkıyor. Birde atmosfer ile yayıldığını düşünsenize polenler gibi o zaman vay halimize. O yüzden küresel ısınmayı tetikleyen olumsuz faktörleri konuşmamız lazım, bunların neler olduğunu bilim insanları bir araya gelip fert olarak, toplum olarak, dünya devletleri olarak, dünya milletleri olarak ne yapmamız gerektiğini ortaya koymaları lazım. Herkes de bu ortaya konulan kurallara uymak zorunda kalacak ve kontrolünün sağlanması gerekecek."'ABD'NİN PARİS ÇEVRE SÖZLEŞMESİNE İMZA ATMASININ SAĞLANMASI LAZIM'

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin son Paris Çevre Sözleşmesine imza atmadığını hatırlatarak, "ABD'nin en kısa zamanda bu Çevre Sözleşmesine imza atmasının sağlanması lazım. Bunun için kendi devletimden, devletimi yönetenlerden özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi popülaritesi oldukça yüksek bir devlet insanıdır. Hem ülke içinde hem de ülke dışında kamuoyu oluşturarak kendi bünyesinde ya da devlet başkanları, hükümet başkanları nezdinde büyük bir kamuoyu baskısı oluşturabilir. ABD'nin bu çevre sözleşmesine bir an önce imza atmasında etkili olabileceğini ve bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Dünyada 8 milyarın bu korona pandemisi gibi daha tehlikeli veya başka pandemilerle karşılaşmaması için küresel ısınmayı tetikleyen faktörleri azaltması lazım ki iklim değişikliği gündeme gelmesin. O yüzden hepimizin çok büyük sorumluluğu ve görevi var" diye konuştu.

Kaynak: DHA