Prof. Dr. Kırdar: "Topraklı fidanın veya tüplü fidanın dikim mevsimi yoktur"

13.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:14

Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kırdar, 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes programında toprakla buluşturulan ağaçların dikim zamanıyla ilgili tartışmaya ilişkin, topraklı fidanın veya tüplü fidanın dikim mevsiminin bulunmadığını belirtti.

Kırdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programını yerinde bulduğunu söyledi.

Söz konusu ağaçlandırma çalışmalarını günümüze kadar Orman Genel Müdürlüğünün kendi inisiyatifinde ve imkanlar ölçüsünde sürdürdüğünü, seferberlik kararıyla da daha fazla fidanın toprakla buluşmasına imkan sağlandığını belirten Kırdar, "Dolayısıyla bunun geleneksel bir hale gelmesiyle de ülkemiz ormancılığı açısından çok önemli bir görev üstlenilmiştir." diye konuştu.

"Fidan dikimi için 21 Mart kesin bir tarihtir" gibi bir ifade kullanmanın doğru ve bilimsel olmadığını aktaran Kırdar, fidan dikiminde başarıyı etkileyen birçok faktörün bulunduğuna işaret etti.

Kırdar, şunları kaydetti:

"Bunlar, ağaçlandırma alanının genel iklim koşulları, lokal iklim koşulları, toprağın durumu, dikilecek fidanın niteliği ve dikimin yapıldığı anlık hava halleridir. Yine ülkemizin farklı ekolojik şartları, bölgeleri göz alındığında 21 Mart'ı tek başına sanki o tarihten başka bir tarihte dikim yapılmayacakmış gibi göstermek veya ima etmek kesinlikle doğru değildir."

- "Sonbahar dikimleri, en garanti dikim zamanı"

Kırdar, karasal iklimin yoğun olduğu yüksek kesimlerde mart ayında yapılan dikimlerde kar örtüsünün erken kalkmaması durumuyla karşı karşıya kalınabileceğini, bunun da söz konusu bölgelerde dikim yapılmasını imkansız hale getirebileceğini anlattı.

"Sonbahar dikimleri aslında en garanti dikim zamanı olarak dikkate alınmalıdır çünkü büyüme dönemi sona ermiştir, fidanlar artık durgun devreye girmişlerdir, toprak ısısı da yeterli sıcaklığa sahiptir." diyen Kırdar, şöyle devam etti:

"Siz sulamanızı yaparsanız fidanlar rutubet ve toprak sıcaklığıyla buluştuğunda çok rahatlıkla adapte olabilecektir. Ayrıca sonbahar dikimlerinin bir avantajı da, fidan niteliğini de dikkate alarak yapraklı türler için uygun bir dönemdir. İğne yapraklı fidanlar için de mart ayında dikim yapılabilir ancak geç büyümeye başlar. Özellikle sonbaharda iğne yapraklı fidanlarda kök büyümesi yüzde 25, yapraklılarda da yüzde 60 oranındadır."

Kırdar, yine sonbahar dikimlerinde fidanın, kışı toprak altında geçireceği için toprağa daha iyi oturması, toprakta boşlukların tamamen kalkması sağlanacağından dikim başarısının artacağına değindi.

- "Tüplü fidanın dikim mevsimi yoktur"

Sonbahar mevsiminin, dikim olarak en uygun zamanlardan biri olduğuna vurgu yapan Kırdar, ülkenin iklim koşulları dikkate alındığında mart ayında dikimin her tür için geçerli olamayabileceğini dile getirdi.

Kırdar, topraklı fidanın veya tüplü fidanın dikim mevsiminin bulunmadığını belirterek, "Yazın da dikilebilir ama büyüme performansı farklı seyreder. Sonbaharda dikerseniz kök oturması dediğimiz ana toprakla fidan toprağının kaynaşması kış boyu başarılı bir şekilde yapar ve ilkbaharda da başarılı bir büyüme periyoduna girer." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA