Prof. Dr. Kılınç: "Dünya Sağlık Örgütü aşılamayı kuvvetli bir şekilde öneriyor"
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Prof. Dr. Kılınç: "Dünya Sağlık Örgütü aşılamayı kuvvetli bir şekilde öneriyor"

30.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:59
Prof. Dr. Kılınç:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, pnömokok aşısının yaşlı bireyler ve risk grubundaki hastalarda Kovid-19 yayılma riskini azalttığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama programlarının aksatılmadan sürdürülmesini...

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, pnömokok aşısının yaşlı bireyler ve risk grubundaki hastalarda Kovid-19 yayılma riskini azalttığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama programlarının aksatılmadan sürdürülmesini önerdiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kılınç, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Erişkin pnömokok aşılamasının önemi" konulu sunum yaptı.

Kılınç, aşılamanın toplum sağlığı açısından önemli rol oynadığını ve salgın sürecinde de aksatılmadan yapılması gerektiğini söyledi.

Pnömokok aşısının grip aşısı gibi bir mevsimi olmadığını anlatan Kılınç, "Eğer hastada ağır bir enfeksiyon söz konusu değilse aşıyı yapabiliyorsunuz ve hastayı bir an evvel koruyucu şemsiye altına alabiliyorsunuz. 19 yaş üstünde risk faktörlerini taşıyan herkese bu aşı yapılıyor. 65 yaş üzeri sağlıklılar ve 19 yaş üstü kronik şeker, akciğer ve kalp hastalığı olanlara önce konjuge aşı 1 yıl sonrada PPA 23 aşısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başta Kovid-19 ve mevsimsel hastalıkların önlenmesi, hastalıkların hafif şekilde atlatılmasında aşıların koruyucu özellik taşıdığına dikkat çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, yaşlı bireyler ve yüksek riskli hastalar için pnömokok, influenza veya boğmaca aşı programları mevcut olan ülkelerin, özellikle yaşlı bireyler gibi şiddetli hastalık riski yüksek olanlarda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bu aşı programlarını kesintiye uğratmadan sürdürmelerini öneriyor. Bu aşılama, hastalıklarla ilgili hastaneye yatışı ve solunum hastalıklarını kötüleşmesini engellemede önemli rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü aşılamayı kuvvetli bir şekilde öneriyor."

Prof. Dr. Kılınç, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 hastalığı geçirmiş hastaların, gerekli izolasyon sürecini tamamladıktan sonra aşılama için Aile Sağlığı Merkezlerine gitmesini önerdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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