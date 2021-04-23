Prof. Dr. Kaynak: "Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir"
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Prof. Dr. Kaynak: "Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir"

Prof. Dr. Kaynak: 'Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun'un ekonomik olarak potansiyeli olan ve ümit vadeden bir şehir olduğunu söyledi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun'un ekonomik olarak potansiyeli olan ve ümit vadeden bir şehir olduğunu söyledi.

Samsun'un 2013-2020 yılları arası ihracat, ithalat ve dış ticaret konularıyla ilgili yaptıkları araştırmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kaynak, ilin ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Kaynak, "2013 yılında 423 milyon dolar olan Samsun'un ihracatı 2020 yılında 743 milyon dolara yükselmiş durumda. Aslında 2013 yılından 2020 yılına kadar ciddi bir sıçrama var, ciddi bir yükselme var. Ancak yine de Türkiye ihracatı içerisindeki payı arzu ettiğimiz düzeyde değil. 2016 darbe girişimi nedeniyle ihracat kısmen olumsuz etkilendi. Ama şu anda ciddi bir atak içerisinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Samsun ihracatta Trabzon'un gerisinde"

Karadeniz'in en büyük ili Samsun'un ihracatta Trabzon'un gerisinde yer aldığını bildiren Prof. Dr. Kaynak, "Samsun ekonomik ölçek olarak Trabzon'dan çok daha büyük olmasına rağmen ihracat düzeyi, ihracat miktarında Trabzon'dan sonra geliyor. Trabzon'un 2015 yılında 1,5 milyar dolar ihracatı 2020 yılında 1 milyar 60 milyon dolara düştü. Samsun ise 743 milyon dolara çıktı. Aradaki fark giderek düşüyor" diye konuştu.

Bu verilere istinaden Samsun'un ihracatının artmasıyla birlikte doğal olarak ithalatının da artmasının beklendiğini, sebebinin de üretiminde kullanılan ürünlerin büyük bir kısmının ithal edilmesinden kaynaklandığını anlatan Kaynak, "Haliyle Samsun'un ithalatı da yıllar itibariyle artmakta. 2020 yılının verilerine göre 806 milyon dolar düzeyindedir" ifadelerini kullandı.

"Samsun Karadeniz Bölgesi'nde en fazla ithalat yapan şehir"

Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nde en fazla ithalat yapan şehir olduğu bilgisini veren Kaynak, şöyle devam etti:

"Trabzon'un ihracat düzeyi Samsun'dan daha yüksekken ithalat açısından baktığımızda Samsun ithalatta Karadeniz Bölgesi'nde en fazla ithalat yapan birinci şehirdir diyebiliriz. İthalatı Trabzon'dan çok daha fazladır."

Samsun ölçeğindeki illere göre Samsun ithalatı ve ihracatının hangi düzeyde olduğuna değinen Prof. Dr. Kaynak, Adana, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi illerle Samsun'u kıyasladıklarını anlattı.

"Samsun ümit vaat eden bir şehir"

Dış ticaret hacminde her geçen gün Samsun'un lehine bir süreç yaşadığını, Samsun'un ihracat yapısının giderek arttığını, hatta 2019 yılında Samsun'un ihracatının ithalatını aştığını kaydeden Kaynak, Samsun'a yabancı sermaye girişinin fazla olduğunu dile getirerek, "Bu anlamda Samsun ümit vaat eden bir şehir, ihracatı sürekli artış düzeyinde. İhracattaki artış, ithalattaki artıştan çok daha fazla. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Samsun'da 2019 yılında kişi başına düşen ihracatın yüzde 200 düzeyinde arttığına dikkat çeken Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Samsun'da 2019 yılında kişi başına düşen ihracat 537 dolardır. Türkiye'de aslında kişi başına düşen ihracat yüzde 35 artarken, Samsun'da yüzde 200 düzeyinde artmıştır. Bu ciddi bir artış. Samsun'da ihracatı yapılan ürünler; demir-çelik, değirmencilik ürünleri, nişasta, buğday glüteni, kauçuk ve kauçuk kazanları. İthalatta ise yine benzer ürünler yer almakta. Demir-çelik, hububat, mineral yakıtlar ve mineral yağlar gibi ürünler." - SAMSUN

Prof. Dr. Kaynak: 'Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir'
Prof. Dr. Kaynak: 'Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir'
Prof. Dr. Kaynak: 'Samsun ekonomik olarak potansiyeli olan, ümit vadeden bir şehir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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