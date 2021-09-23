Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Sağlık

- Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Aşıya karşı olanları hayretler içerisinde izliyorum.

TRABZON (İHA) - - Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya:

"Aşıya karşı olanları hayretler içerisinde izliyorum. Bu gerçekten facia, hiçbir bilimsel akıl mantık temeli olmayan bir durum"

"Özellikle gebe ve genç yaştaki hastalarda bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz; Bunun da en önde gelen sebepleri aşılamanın yapılmayışı veya eksik olarak yapılmış olması"

TRABZON - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakaları ülkemizde olduğu gibi Trabzon'da da giderek artıyor. Özellikle son günlerde bazı aşı karşıtları gündemdeki yerini korurken, uzmanlar aşının hayati önemi sahip olduğuna vurgu yaparak pandemiye karşı en büyük silah olduğunu ifade ettiler.

Trabzon'da vaka artışlarının sürdüğünü bu yönde hastanelerdeki doluluk oranlarının arttığını ifade eden KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, özellikle gebe ve genç yaştaki hasta sayında yoğunluk yaşandığına dikkat çekti. Kaya "Ülke genelinde vaka sayılarında geçtiğimiz haftalara göre bir artış söz konusu. İlimizde de benzer şekilde bunun oluşturduğu yoğunluk ve sorunları aktif olarak yaşıyoruz. Gördüğümüz o ki; vaka sayılarında ciddi bir artış var. Servisler neredeyse tama yakın dolulukla çalışıyor. Bazen acil servislere gelen hastalar için yer bulmakta zorluk yaşıyoruz. Yoğun bakımlar bazında da böyle. Özellikle gebe ve genç yaştaki hastalarda bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da en önde gelen sebepleri aşılamanın yapılmayışı veya eksik olarak yapılmış olması" dedi.

"Aşılama hayati öneme sahip"

Aşılamanın hayati önemi sahip olduğu belirten Kaya, okullardaki yüz yüze eğitimde yaşanan sıkıntıları değerlendirerek, "Eğitime uzun süre ara verildi. Ülke olarak hiç istemediğimiz bir durum. Sonuçta ülkemizi yönetenler bu konuda bir takım çalışmalar ve tedbirler içerisinde eğitim sürecini yeniden başlatılmasına karar verdiler ve başladık. Bazı konularda eksiklerimiz var. Her şeyden önce okulların sınıfların fiziki koşulları, öğrenci sayılarına uygun mekanların olup olmaması uygulama bazında bir takım zorluklar getiriyor. Çocuklarımız birbirleriyle yakın temas halinde kalabiliyor. Aşılama durumları çok hayati öneme sahip" diye konuştu.

"Öğretmenlerin aşılanma oranı da henüz tam manasıyla sağlanabilmiş değil"

Okullarda özellikle öğretmenlerin aşılama oranlarının henüz ideal düzeyde olmadığını ifade eden Kaya, "Öğretmenlerimizde aşılama oranı henüz ideal düzeyde değil. Ki zaten öyle olsa bile bu da yetmiyor, vatandaş olarak veliler olarak bizler de aşılanmış olmalıyız. Bunları hızlı bir şekilde tamamlamamız hayati öneme sahiptir. Son dönemde ağırlık kazanan ve endişe oluşturan delta gibi bazı mutasyonlar var. Bundan sonra da farklı yeni mutasyonların gelişmesi de ihtimal dahilinde gözüküyor. Bunlar virüsün yayılım şiddeti ve hastalandırıcı özelliklerini artırabileceğinden dolayı endişe doğurmaktalar. Virüsün yayılmasına ne kadar müsamahalı davranırsak o kadar mutasyon kapasitesi artabilir bu da, istenmedik sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla elimizi çok hızlı tutmamız lazım. Ülke genelinde son dönemde aşılama oranları giderek daha iyi noktalara taşındı. Doğrusu bunun çok daha hızlı ve erken aşamada olmasını arzu ederdik. Bundan sonra yapılması gereken hijyen, maske, sosyal mesafe gibi temel kurallara uyumla birlikte aşılanmanın artan hızla devam etmesidir" şeklinde konuştu.

Aşı karşıtlarını eleştiren Kaya, bunlar arasında sayıları az da olsa ne yazık ki bazı sağlık çalışanlarının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Diğer bir konuda hayretler içerisinde izlediğim, akıl mantık yoluyla izah edemediğim aşı karşıtlığı meselesi. Hiçbir bilimsel akıl mantık temeli olmayan bir durum. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz en kısa zamanda aşılarını olsunlar. Sağlıkçılar arasında da ciddi ölüm vakaları oldu. Dolayısıyla dünya çok ciddi problemle karşı karşıya. Sebebi, oluş mekanizması ne olursa olsun bunu speküle etmenin hiçbir anlamı yok. Bu noktada bizim yapabileceğimiz yegane şey korunma tedbirleri ne ise onları hızla yerine getirmek" ifadelerini kullandı.

Delta varyantının hızla yayıldığını ve bu virüsün artık ağırlığını iyice hissetirmeye başladığını belirten Kaya, "Varyant virüslerinin özelliği hızlı yayılmaları. Artık neredeyse rutin anlamda delta varyantı ağırlığını koydu, ülkemizde. Tüm çabalarımıza rağmen ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalarımız da olabilmektedir. Sıkıntılı sürecin içindeyiz" dedi.

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem
İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi

 Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

 Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Gündeş Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Hamit Altıntop Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:37:31. #1.11#