Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması
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Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Sağlık

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu belirterek, yeni dalganın aşı olmayanların mücadelesi olacağını bildirdi.

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu belirterek, yeni dalganın aşı olmayanların mücadelesi olacağını bildirdi.

Kargı, gazetecilere, son günlerde artan vaka sayılarının kentte de artış eğiliminde olduğunu söyledi.

Aşılanmanın önemine işaret eden Kargı, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede aşılanma, en etkin mücadeledir. Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle virüsün bittiği gibi bir algı oluştu ancak virüs tekrar 'Ben buradayım.' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük. Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli. En etkin mücadele ise aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok."

Kargı, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına mutlaka uymalarını istedi.

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kargı'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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