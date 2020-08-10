Prof. Dr. Karaca: 'Doğa' markasını Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız
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Prof. Dr. Karaca: 'Doğa' markasını Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kayseri Kampüsü velileri ve basın mensuplarıyla Kayseri'de bir araya geldi.

Prof. Dr. Karaca: 'Doğa' markasını Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız
10.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:20

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kayseri Kampüsü velileri ve basın mensuplarıyla Kayseri'de bir araya geldi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca,  "Doğa markasını Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız" dedi. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek 2020-2021 yılı eğitim vizyonu hakkında bilgi verdi.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve Doğa Koleji Kayseri Kampüsü Kurucusu Dr. Halil Gürsoy ardından Doğa Koleji Kayseri Kampüsü velileriyle buluştu.  

'EN ÖNEMLİ GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ' 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak Anadolu çıkartmasını Kayseri'den başlattıklarını kaydeden Karaca, "Burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi modern anlamda Türkiye'nin en eski yüksek öğretim kurumu. Biz 1800'lerdeki rektörü söylüyoruz. Ülkenin modernleşmesi tarihine bakın İTÜ'lülerin mutlaka her taşın altında bir imzası vardır. Doğa Koleji de öyle. Eğitimde dokunmadığı alan yoktur. Eğitimin dokunmadığı alan yok. Eğitim geleceğimizi şekillendirir. En önemli geleceğimiz çocuklarımız. Eğitim için velilerimizin veremeyeceği hiçbir şey yok. O konuda özveriyi de biliyorum. Hem zamansal olarak hem de mali olarak da katkı sunuyorlar. Bu konuda da onların yüzlerini ak çıkaracağız. O açıdan müsterih olun" diye konuştu.  

'DOĞA KOLEJİ, ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNDE OLACAK' 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "İTÜ-Doğa ailesi olarak çıktığımız uzun soluklu yolculukta, değerli Doğa Koleji ailesiyle birlikte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Doğa markasını Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız. Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm Doğa Koleji kampüslerinde, İTÜ'nün akademik desteği ve başta yapay zeka, veri mühendisliği gibi birçok alanda teknolojinin imkanlarını öğrencilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.  

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELER ÜRETECEĞİZ' 

Velilerle sohbet eşliğinde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarıyla buluşma gerçekleşti. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Yeni dönemde tüm gayretimizi Doğa Koleji'ni ileri taşımak için harcayacağız. Doğa Koleji, İTÜ'nün sahip olduğu akademik birikim sayesinde, eğitimde yeniliklerin öncüsü olacak. k-12'de Ar-Ge yapılanması oluşturarak, eğitim sektörüne katma değeri yüksek projeler üreteceğiz" şeklinde konuştu. 

'KAYSERİ'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ'  

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önemine değinen Özeren, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 247 yıllık geçmişi çok önemli. 247 yıl ne demek? 247 yıl bilgi birikimi, kültür, değişim ve dönüşüm demek. Bizim Ocak ayında sayın rektörümüzün liderliğinde Doğa Koleji ile bütünleşmeye başladığımız dönemde biliyorsunuz Doğa Koleji birçok sıkıntıdan geçen bir kurumdu ama çok hızlı bir şekilde özellikle Doğa Kolejinin mevcut altyapısı, eğitim modelleri, kuvvetli insan kaynakları gücüyle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kadrolarıyla hızlı bir şekilde bütünleşerek var gücümüzle çalıştık ve bu sıkıntıların üstesinden geldik. Bundan sonra İTÜ ETA Vakfı olarak tamamen eğitime odaklı Türkiye'nin en iyi eğitim markası olacağı ve önümüzdeki 10 yılları konuşabileceğimiz çalışmalar içinde bulunacağız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bugün Kayseri'de olmaktan da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.     

TÜM KADEMELERDE YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM 

Doğa Koleji Kayseri Kampüsü şu bilgileri verdi;  

"Anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve anadolu lisesi olmak üzere tüm kademelerde eğitim veriliyor. 4 yaş grubunda başlayan İngilizce eğitiminin yanında ikinci yabancı dil eğitimi ilkokul 4. sınıftan itibaren eş zamanlı olarak devam ediyor. 

MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR 

Oxford sokağı, yüzme havuzu, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, fen laboratuvarı, robotik kodlama dersliği, ekoloji dersliği, satranç, güzel sanatlar, müzik dersliği ve stüdyosu, drama dersliği bulunan kampüs, fiziki imkanlarıyla da Doğa Koleji eğitim sistemini eksiksiz uyguluyor. Kayserili Doğa öğrencileri, 'Mutlu çocuk öğrenir, öğrenince öğretir' felsefesi ile yaparak-yaşayarak edindiği bilgileri günlük hayatına uyguluyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Galatasaray Lisesi'ne Kayseri'den öğrenci gönderen tek okul olma özelliği taşıyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kayseri Kampüsü'nde, Liseye Geçiş Sınavı'na katılan 68 öğrenciden 40'ı yüzde 10'luk dilimde yer alırken, 6 öğrenci Türkiye çapında derece kazandı.

Güçlü akademik altyapılarıyla merkezi sınavlarda önemli başarılar elde eden öğrenciler; spor turnuvaları, kişisel ve kitlesel sergiler, drama ve tiyatro sunumları, 'Bu Kış Beni Sen Giydir' sosyal sorumluluk projeleriyle sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlere de aktif katılımda bulunuyor."


Kaynak: DHA

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