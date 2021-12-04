Prof. Dr. Kara:  'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil (Tekrar)

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün yeni ortaya çıkan ' Omicron' varyantında gelen ilk verilere göre, klinik tablonun çok ağır seyretmediğini söyledi. Kara, "Benim gözlemim, bu varyant Türkiye'de ilave bir kapanmayı gerektirecek gibi görünmüyor" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Omicron' varyantı ile ilgili Güney Afrika'dan ilk verilerin geldiğini söyleyerek, "Bu varyantın orada tespit edilmesi ve açıklanması kasım ayının 24-25'inde oldu. Özellikle Güney Afrika'da kasım ayının başından itibaren vaka sayılarında bir artış var ve bu artıştan da 'Omicron' varyantı sorumlu gibi görünüyor. Eğer durum böyleyse bu şu anlam taşıyabilir; 'Omicron varyantı biraz daha kolay bulaşıyor, biraz daha kolay yayılıyor' ifadesinin altını doldurabilir. Diğer taraftan da özellikle gençlerde ve aşılı kişilerde 'Omicron' varyantının tespit edilebildiğini görüyoruz fakat 'ne kadar süre önce aşı olanlar 'Omicron varyantı oluyorlar' ya da 'Aşının özellikle koruma döneminde olanlar mı omicron varyantını alıyor' bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor" diye konuştu.