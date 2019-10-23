Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Yeditepe Üniversitesi'ne geliyor

23.10.2019 14:24

Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, 31 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi'nde konferans verecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler kıdemli danışmanı ve dünyaca tanınan ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs'ın "Sürdürülebilir Kalkınma Çağı" isimli kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırılıyor.

Kitabın Türkçe basımının tanıtımı amacıyla Jeffrey D. Sachs, 31 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi'nde verilecek "Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği" isimli konferansa katılacak.

Konferansa, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü ve Başdanışmanı Romina Boarini, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve girişimci Gamze Cizreli de konuşmacı olarak yer alacak.

Jeffrey Sachs, sürdürülebilir kalkınma üzerine yazılmış önemli kitaplardan biri olan "Sürdürülebilir Kalkınma Çağı"nda, okurlarına sürdürülebilir bir dünya konusunda önemli bir yol haritası çiziyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Didem Bayındır, çağdaş yayıncılık ilke ve hedefleriyle örtüşen, çağdaş teknolojilerle donanmış erişim imkanlarıyla akademik yayınlarda Türkiye ve dünyaya katma değer sağlayan bir yayınevi olma amacıyla kurulduklarını belirtti.

Yayınevinin en büyük hedeflerinden birinin, akademik bilginin akademinin dışında da kullanımını sağlayan yayın ve yayın serileri üretmek olduğunu aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"İşe ilk olarak Jeffrey D. Sachs'ın Sürdürülebilir Kalkınma Çağı adlı eseriyle başladık. Sürdürülebilirliğin çağımızın en önemli kavramlarından biri olması arayışımızı alanın en önemli ve aydınlatıcı çalışmasına yönlendirdi ve görüşmelerimiz sonucunda bu önemli eserin Türkçe yayın haklarını aldık. Bu kitap, yayınevi olarak dünyaya dair ulaşmak istediğimiz hedeflerin bir toplamı niteliğinde. Sürdürülebilir Kalkınma Çağı daha iyi, daha adil ve daha eşitlikçi bir dünya için kolektif kaygılarımıza yanıt bulabileceğimiz, ortak yaşama gerçekliğimize dokunan, fark ederek ve paylaşarak değişimin mümkün olduğunu okuruna hatırlatan ve akademiden beslendiği kadar akademiyi de besleyen bir çalışma. Ülkemize böyle bir kitabı kazandırmış olmanın verdiği mutluluk tarifsiz…"

Kaynak: AA